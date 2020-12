Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Δωρεάν τεστ σε 7 σημεία της Ελλάδας την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά πού διενεργούνται τα τεστ σήμερα σε επτά διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

ΠΕ Αργολίδας: Περιοχή Διδύμων, 11:30-14:30

ΠΕ Έβρου: Πάρκο Φώτης Κοσμάς, Αλεξανδρούπολη, 10:00-14:00

ΠΕ Καρδίτσας: Παλαμάς, 09:00-14:00

ΠΕ Ξάνθης: Δημαρχείο Γενισσέας, Αβδηρα, 11:00-15:00

ΠΕ Πάρου: Παροικιά, 09:00-14:00

ΠΕ Ρόδου: Καποδιστρίου και Αυστραλίας 1, 09:00-13:00

ΠΕ Φθιώτιδας: Φιλίας 10, Λαμία, 09:00-14:00