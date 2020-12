Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί εργαζόμενοι και παιδιά σε Βρεφοκομείο

Ο κορονοϊός "χτύπησε" και το βρεφοκομείο "Άγιος Στυλιανός". Εντοπίστηκαν δέκα κρούσματα.



Συνολικά δέκα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός στη Θεσσαλονίκη μετά από τεστ που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος του Βρεφοκομείου Ιωάννα Σπανού, εντοπίστηκαν ασυμπτωματικοί έξι εργαζόμενοι και τέσσερα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Τα παιδιά που εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό βρίσκονται υπό παρακολούθηση σε ξεχωριστό χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου, ενώ οι υπάλληλοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον απομόνωση.

Η ιχνηλάτηση και η διενέργεια επαναληπτικών και συμπληρωματικών τεστ θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΔΥ.

Το δημοτικό βρεφοκομείο, όπου από τον περασμένο Μάρτιο εφαρμόζονται με αυστηρότητα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, θα συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, τονίζει η κ. Σπανού.