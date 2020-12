Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος... σεργιανίζει στον Πειραιά (εικόνες)

Ο αγαπημένος chef παίρνει τους δρόμους και η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΑΜΦΙΑΛΗ

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 15:00, ο Δημήτρης πηγαίνει στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, όπου περιπλανιέται μακριά από κεντρικές οδούς και λεωφόρους, και ανακαλύπτει στα στενά της φοβερά στέκια φαγητού.

Πρώτα πηγαίνει στο «Ψαροκόκκαλο της Άννας» το οποίο φημίζεται για τα παϊδάκια καβουριού. Εκεί συναντά την Άννα με την κόρη της, Σύλια, και απολαμβάνει την κουβέντα με τις δύο γυναίκες που ηγούνται αυτής της κουζίνας, πράγμα δυστυχώς σπάνιο στον χώρο της εστίασης.

Επόμενη στάση τα «Καλά Καθούμενα» με το εξής χαρακτηριστικό γνώρισμα: κρασί, βαρέλια και σωλήνες συνδέονται και ο καθένας γεμίζει μόνος το καραφάκι του όποτε και όσο θέλει! Οι εκλεκτοί μεζέδες του μαγαζιού, άλλωστε, το «τραβάνε» το κρασί.

Τέλος, βρίσκεται σε ένα μικρασιάτικο εστιατόριο όπου παραλίγο να του πούνε τον καφέ…

Με πηγή έμπνευσης τους ανθρώπους και το καλό φαγητό στην Αμφιάλη ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην κουζίνα του και φτιάχνει: κουτσομούρα με φάβα και μαστίχα, καθώς και κοτόπουλο κρασάτο με καστανό ρύζι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΜΟΣΧΑΤΟ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΦΑΛΗΡΟ

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά το Μοσχάτο, τα Καμίνια και το Φάληρο.

Στο Μοσχάτο η υπόθεση έχει πολύ ψωμί… 85 είδη για την ακρίβεια! Ο Δημήτρης επισκέπτεται τον Φούρνο «Παυλόπουλος» που «κρατάει» από το 1912 και έχει φτάσει να προμηθεύει με ψωμιά sur mesure κάποια από τα πιο φημισμένα εστιατόρια της πόλης.

Μετά το Μοσχάτο, όλοι του είπαν πως πρέπει οπωσδήποτε να «πεταχτεί» μέχρι τα Καμίνια για να δοκιμάσει τα φοβερά πιάτα στην ταβέρνα «Ζωοδόχος Πηγή», που έχει καταφέρει να μαζεύει κόσμο απ’ όλες τις μεριές της Αθήνας.

Για το τέλος, ο Δημήτρης βγαίνει… «Στη Σέντρα». Ο Νώντας με τη βροντερή φωνή διαθέτει το καλτ γαστρονομικό στέκι των ερυθρόλευκων απέναντι από το γήπεδο Καραϊσκάκη και σίγουρα έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να μοιραστεί.

Με πηγή έμπνευσης τους ανθρώπους που γνώρισε και τα στέκια που επισκέφτηκε σε Μοσχάτο, Καμίνια και Φάληρο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος γυρίζει στην κουζίνα του και ετοιμάζει: αλμυρό κέικ με σύγκλινο, σφέλα και ελιές, καθώς και μοσχαρίσιο burger με μανιτάρια και σάλτσα τρούφας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

