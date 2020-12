Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τραγικός ο απολογισμός των νεκρών στον κόσμο

Η πανδημία συνεχίζει να "θερίζει" ζωές. Ποια χώρα θρηνεί τα περισσότερα θύματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.495.205 ανθρώπους παγκοσμίως, από τότε που το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε την εμφάνιση της ασθένειας στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα, στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 64.522.200 περιστατικά μόλυνσης έχουν επισήμως διαγνωστεί από την αρχή της πανδημίας, εκ των οποίων 41.049.400 άνθρωποι θεωρείται σήμερα ότι έχουν αποθεραπευθεί.

Χθες, Τετάρτη, 12.445 νέοι θάνατοι και 632.957 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν παγκοσμίως. Οι χώρες που ανακοίνωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, στους πιο πρόσφατους απολογισμούς τους, είναι οι ΗΠΑ με 2.731 νέους θανάτους, το Μεξικό (800) και η Βραζιλία (698).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και μολύνσεων, με 273.847 θανάτους και 13.925.350 καταγεγραμμένες μολύνσεις, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Περισσότεροι από 5.322.128 άνθρωποι έχουν αποθεραπευθεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 174.515 νεκρούς και 6.436.650 μολύνσεις, η Ινδία 138.648 θανάτους (9.534.964 μολύνσεις), το Μεξικό 107.565 θανάτους (1.133.613 μολύνσεις) και η Βρετανία με 59.699 νεκρούς (1.659.256 μολύνσεις).

Μεταξύ των πλέον πληγεισών χωρών, το Βέλγιο, που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 146 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και ακολουθεί το Περού (109), η Ισπανία (98), η Ιταλία (94).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επισήμως 86.567 μολύνσεις (16 νέες από χθες μέχρι σήμερα), εκ των οποίων 4.634 νεκρούς (κανέναν νέο θάνατο) και 81.667 αποθεραπευθέντες.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχουν καταγράψει, έως σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας, 452.112 θανάτους σε σύνολο 13.192.939 μολύνσεων, η Ευρώπη 426.588 θανάτους (18.851.590 μολύνσεις), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 286.148 θανάτους (14.312.344 μολύνσεις), η Ασία 196.793 θανάτους (12.526.145 μολύνσεις), η Μέση Ανατολή 80.028 θανάτους (3.405.066 μολύνσεις), η Αφρική 52.594 θανάτους (2.203.759 μολύνσεις) και η Ωκεανία 942 θανάτους (30.363 μολύνσεις).