Κόσμος

Δημήτρης Ψάκι στον ΑΝΤ1: Η Τζένιφερ είναι περήφανη για την ελληνική καταγωγή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της εκπροσώπου Τύπου του Τζο Μπάιντεν.

"Η Τζένιφερ είναι πολύ περήφανη για την καταγωγή της. Το ελληνικό στοιχείο στην οικογένειά μας είναι πιο ισχυρό από το ιρλανδικό. Το όνομά μας είναι ελληνικό και το υποστηρίζουμε γιατί εκπροσωπεί την καταγωγή μας", τονίζει ο Δημήτρης Ψάκι, πατέρας της εκπροσώπου Τύπου του Τζο Μπάιντεν, μιλώντας στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Δημήτρη Ψάκι:

Πείτε μας μερικά λόγια για την οικογενεια σας

Ο παππούς μου Κωνσταντίνος-Γιώργος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1890. Είχε 7 αδερφούς και 4-5 αδερφές, ήρθε σε αυτή τη χώρα το 1904, ήρθε στο Georgetown και σπούδασε ιατρική στο Georgetown Medical School, το 1913. Παντρεύτηκε μία Ιρλανδή νοσοκόμα και πέρασε την πανδημία της ισπανικής γρίπης βοηθώντας τον κόσμο. Έκανε έξι παιδιά, το μεγαλύτερο από αυτά ήταν ο πατέρας μου, Ραούλ-Κωνσταντίνος, ο οποίος γεννήθηκε το 1916 και σπούδασε εξίσου ιατρική στο Georgetown Medical School και έκανε δυο παιδιά, εμένα και τον αδερφό μου. Η ελληνική κληρονομιά ήταν πολύ σημαντική για εμάς, μάλιστα επισκίασε την ιρλανδική πλευρά της οικογένειάς μου, κι αυτό γιατί ο προπάππους μου ήταν μία πολύ δυναμική επιρροή στη ζωή μας. Πάντα σκεφτόταν την παλιά μας χώρα, πόσο σημαντικό ήταν να είσαι μόνος σου και να μαθαίνεις, είτε ασκείς ένα επάγγελμα είτε διοικείς μία επιχείρηση. Ποτέ δεν θέλεις να εργάζεσαι για κάποιον, ήταν μέρος της κουλτούρας. Η κόρη μου, έχω τρεις κόρες, τις μεγαλώσαμε έτσι ώστε να γίνουν πολύ ισχυρές γυναίκες κι όχι να ζητούν να γίνονται αποδεκτές από έναν άνδρα. Η κόρη μου, η Τζένιφερ, ήταν πάντα μία δυνατή, πολύ αφοσιωμένη στο να φέρει εις πέρας μία αποστολή, οτιδήποτε της είχε ανατεθεί. Ήταν πάντα αποφασιστική, έχει την ικανότητα να ασχολείται με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ατρόμητη, όπως την αποκαλούσα πάντα, και πρόθυμη πάντα να δεχτεί κάθε πρόκληση. Όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, αγόρασε ένα τζιπ και ταξίδεψε στην Αϊόβα και κατάφερε να δικτυωθεί και να εργαστεί για τον κυβερνήτη της πολιτείας, καθώς και για την εκστρατεία του Τζον Κέρι, όταν έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2004. Έπειτα επέστρεψε και εργάστηκε για διάφορες προσωπικότητες, μεταξύ αυτών ο Μπαράκ Ομπάμα, από το 2007 και πέρασε μέσα από διάφορες θέσεις στον Λευκό Οίκο, και ολοκλήρωσε μαζί του ως διευθύντρια επικοινωνίας το 2016. Όσον αφορά την ελληνική μας κληρονομιά, τα ξαδέρφια μου κι εγώ είμαστε πολύ κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Όλο αυτό προέκυψε από τον προπάππου μας και το δυναμισμό του, τη δυναμική του προσωπικότητα.



Η οικογένεια του πατέρα σας ζει στη Θεσσαλονίκη. Ποιο ήταν το επάγγελμά τους;

Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ασχολούνται με μία εμπορική επιχείρηση. Αλλά τα αδέρφια του παππού μου, ήρθαν πολύ νωρίτερα από τον ίδιο και άνοιξαν μία επιχείρηση εισαγωγής ελαιόλαδου. Πιστεύω ότι ήταν μία οικογενειακή επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.



Έχετε συγγενείς στην Ελλάδα;

Έχω μερικούς συγγενείς με τους οποίους έχω να μιλήσω περίπου 20-30 χρόνια. Έχω πάει στην Ελλάδα τρεις – τέσσερις φορές και την πρώτη φορά που πήγα ήταν με τον παππού και τον πατέρα μου. Μας πήγε στη Θεσσαλονίκη και συναντήσαμε τον Αρχιεπίσκοπο, είχα εντυπωσιαστεί. Επέστρεψα αρκετές φορές και συνάντησα μία ξαδέρφη μου που μένει στην Κηφισιά, αλλά δεν έχω δεσμούς με κανέναν. Έχω να πάω στην Ελλάδα περίπου 10-12 χρόνια, αλλά την τελευταία φορά που ήμουν εκεί ήταν το 2009.



Έχει ταξιδέψει ποτέ η Τζενιφερ στην Ελλάδα;

Έχει ταξιδέψει με τον γραμματέα Κέρι.

Έχετε προσπαθήσει να της μάθετε την ελληνική γλώσσα;

Όχι, γιατί ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Ο παππούς μου προσπάθησε, πριν πολλά χρόνια, να μας μάθει να μιλάμε, γράμματα και αριθμούς, αλλά κανείς τελικά δεν έμαθε. Μόνο κάποιες λέξεις, όπως το ευχαριστώ.



Τι πιστεύει η Τζεν για την ελληνική της καταγωγή. Είναι περήφανη;

Ναι, πολύ. Το ελληνικό στοιχείο στην οικογένειά μας είναι πιο ισχυρό από το ιρλανδικό. Το όνομά μας είναι ελληνικό και το υποστηρίζουμε γιατί εκπροσωπεί την καταγωγή μας.



Γιατί πιστεύετε ότι ο Μπάιντεν την επέλεξε για Γραμματέα Τύπου;

Αυτή είναι δική μου θεωρία. Πιστεύω ότι ο Μπάιντεν θα αντιμετωπίσει ένα σημαντικό αριθμό ζητημάτων και δυσκολιών, όσον αφορά τον κορωνοϊό, την οικονομία, τον ρατσισμό και θεωρώ ότι το ρεπουμπλικανικό κόμμα και η ηγεσία του θα τον απωθήσει. Όπως έχουμε δει, ο πρόεδρος σήμερα δημιουργεί διάφορα προβλήματα στον επερχόμενο πρόεδρο. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πιστεύω ότι θέλει κάποιον που θα μπορεί να είναι διαλλακτικός, εκείνη ασχολείται με την πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια (…) πιστεύω, από αυτά που μου έχει πει, την προσέγγισαν, δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αλλάξει δουλειά στο West Wing, ειλικρινά, αλλά μου είπε ότι ο επερχόμενος πρόεδρος και η ομάδα του την προσέγγισαν και της είπαν ότι «είσαι το κατάλληλο πρόσωπο, την κατάλληλη στιγμή. Χρειαζόμαστε ένα άτομο, εντελώς αφοσιωμένο στην επιτυχία αυτής της κυβέρνησης».



Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε καλές σχέσεις με τον Τύπο, γενικά. Πιστεύετε ότι η κόρη σας θα αποκαταστήσεις τις σχέσεις;

Ναι, πιστεύω ότι θα κάνει τα πάντα για να αποκαταστήσει τις διεθνείς σχέσεις. Δεν θα είναι «η Αμερική πρώτη», αλλά «η Αμερική επιστρέφει στην εποχή του Μπαράκ Ομπάμα, του Μπους και του Κλίντον». O Τραμπ μας πήγε σε ένα σκοτεινό δρόμο και εμείς θα κατευθυνθούμε από την αντίθετη πλευρά.



Πώς και ασχολήθηκε με την πολιτική;

Έδειξε ενδιαφέρον για την πολιτική από τη στιγμή που αποφοίτησε από το κολέγιο. Συμμετείχε στην πολιτική, τοπικά στην Βιρτζίνια το 2000, ωστόσο επιθυμούσε μία μεγαλύτερη ατζέντα, ορισμένοι άνθρωποι της πολιτικής εκεί της πρότειναν να πάει στην Αϊόβα για να εξελίξει την καριέρα της και να μάθει τα πάντα από την αρχή.



Νομίζω ότι είναι στο DNA της γιατί οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ασχοληθεί με την πολιτική.

Σίγουρα κάτι έχει. Δεν έχω αναμειχθεί ποτέ με την πολιτική, ασχολήθηκα με την αγορά ακινήτων. Ο παππούς μου και ο πατέρας μου πάντα μου έλεγαν ότι μόνο εσύ ορίζεις τη μοίρα σου.

Έχετε καμία σχέση με την ελληνοαμερικανική κοινότητα;

Όταν ζούσαμε στο Κονέκτικατ, είχαμε κάποιες σχέσεις με την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και βρισκόμαστε στο Κολοράντο τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα εδώ.



Μπορείτε να μας περιγράψετε την Τζεν ως άνθρωπο;

Νομίζω ότι είναι πολύ συγκεντρωμένη, απίστευτα έξυπνη και πάντα θα βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα. Όπως σας είπα πριν είναι ατρόμητη, μπορεί να φέρει εις πέρα κάθε πρόκληση και να πει «μπορώ να το κάνω, μπορώ να το φέρω εις πέρας» και έχει καταπληκτικές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Και από αυτά που ακούω, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι «είναι πολύ καλά ενημερωμένη, προσιτή και διατηρεί υπό έλεγχο τον Τύπο».



Διάβασα ότι ξαφνιαστήκατε όταν μάθατε ότι δέχτηκε τη θέση αυτή. Γιατί;

Γιατί μου είχε πει, τον Αύγουστο όταν την προσέγγισε η ομάδα του Μπάιντεν να αναλάβει την ομάδα μετάβασης στην εξουσία, ότι εάν εκλεγόταν πρόεδρος θα παρέμενε ως ανώτερη σύμβουλος, αλλά τον Οκτώβριο που το συζητήσαμε μου είπε ότι «έχει δυο μικρά παιδιά, έχω να αντιμετωπίσω πολλά ζητήματα και δεν ξέρω εάν μπορώ να ξαναπάω στον Λευκό Οίκο. Το ζήτημα ήταν η χώρα ή η οικογένεια; Κι έτσι είπε «θα υπηρετήσω». Κι όταν ο πρόεδρος την ρώτησε, του είπε «ναι, δέχομαι» και μου είπε ότι έπρεπε να καθορίσει την εξουσία και τις ευθύνες της. Η πολιτική εξουσία στο Οβάλ γραφείο είναι πολύ δυναμικό, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο «χώρος» σου και τί μπορείς να ελέγχεις.



Στην Ελλάδα μόλις έμαθαν ότι μία Ελληνο-Αμερικανίδα θα έχει θέση στο Λευκό Οίκο ένιωσαν περήφανοι.

Νομίζω ότι αυτός ο δυναμισμός προκύπτει από το DNA. Η προσωπικότητα είναι ιρλανδική αλλά το DNA είναι ελληνικό. Το πιστεύω αυτό. Την έχω δει, εκείνη και τις αδερφές της, έχουν μία επιθυμία, αυτό που εννοώ είναι ότι θα κάνουν τη διαφορά και οι τρεις τους. Η μεσαία μου κόρη έχει MPH από το Χάρβαρντ, ένα PhD από το Χόπκινς και είναι διευθύνων σύμβουλος του Population Council υπεύθυνη για την παγκόσμια διεθνή δημόσια υγεία. Η μικρότερη κόρη μου είναι υπουργός που διοικεί 800 μέλη. Αυτές οι γυναίκες είναι δυναμικές.