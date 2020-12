Πολιτική

Τσίπρας: Αποκρουστική έλλειψη ενσυναίσθησης του πρωθυπουργού

"Δεν είσαστε κυβέρνηση των Αθηνών αλλά των Βερσαλιών", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε καταλογίζοντας «εγκληματική ανικανότητα και ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του, αλλά και μια αποκρουστική έλλειψη ενσυναίσθησης για τα όσα περνούν σήμερα οι Έλληνες πολίτες» και έκανε εκτεταμένη αναφορά στη βόλτα του πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή στην Πάρνηθα και την φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας: «Συμπεριφέρεστε σαν να ζείτε σε άλλο κόσμο, δίνετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε σε άλλο σύμπαν. Είτε το κάνετε γιατί δίνετε χρήμα στα ΜΜΕ και έχετε διαμορφώσει μία ασυλία, είτε το κάνετε γιατί σας έχει καταλάβει το σύνδρομο της αλαζονείας ή γιατί γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τα προβλήματα των πολιτών».

Θύμισε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της Βουλής ο πρωθυπουργός τον είχε κατηγορήσει ότι «δεν έχετε μία κουβέντα για την ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα» για να προσθέσει: «...Και λίγες μέρες μετά εμφανίζεται ο πρωθυπουργός να σπάει την καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα και να κάνει χαβαλέ με πολίτες που βρήκε στην Πάρνηθα. Και να κάνει μοτοκρός, να δανείζεται μηχανή. Αυτή είναι η εικόνα του πρωθυπουργού... Αρκεί να μη το παίζουν τα δελτία των οκτώ με το να παίρνετε τηλέφωνο στα κανάλια... Το χειρότερο δεν είναι πως ο πρωθυπουργός έσπασε την καραντίνα. Το χειρότερο είναι ότι αντί να πείτε ένα συγγνώμη, βγήκατε από πάνω. Μας είπατε ότι έσπασε την καραντίνα όχι γιατί είναι αναίσθητος ή μας γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, αλλά γιατί είσαστε μία κυβέρνηση γεμάτη Λουδοβίκους και Μαρίες Αντουανέτες. Δεν είσαστε κυβέρνηση των Αθηνών αλλά των Βερσαλιών... Οι εικόνες αυτές εξοργίζουν τους πολίτες που βιώνουν έναν ιδιαίτερο αυταρχισμό». Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής περιστατικά με αυστηρά πρόστιμα σε πολίτες που παραβίασαν τα μέτρα και ρώτησε: «Θα ζητήσετε μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που τρώνε πρόστιμο;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε «το παράλληλο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων πέρα από αυτό της ΗΔΙΚΑ, που συνέχισε να λειτουργεί» και καταλόγισε ευθύνες: «...αυτή η παράλληλη καταγραφή των κρουσμάτων, οδήγησε αναπόφευκτα σε ένα πρωτοφανές μπάχαλο, με αποτέλεσμα τα στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων οι επιστήμονες κλήθηκαν να αποφανθούν, να είναι απολύτως αμφισβητήσιμα τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τη χρονικότητα. Η χώρα μας καταγράφει καθημερινά αρνητικά ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες και μέλη της Επιτροπής καταγγέλλουν αδιαφάνεια και ελλιπή ή καθυστερημένη ενημέρωση... Αλλά τα μέλη της επιτροπής μιλάνε, λένε δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Ακόμα και οι υπουργοί μιλάνε, λένε πέσαμε έξω. Αλλά και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, ακούω, μιλάνε, και λένε ότι το μπάχαλο στο άνοιγμα του τουρισμού κόστισε βαριά. Όλοι παραδέχονται τα κυβερνητικά λάθη. Εκτός από σας και την αυλή του Μαξίμου... Που επιμένει να κάνει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, και πρακτικά λέτε στον κόσμο, κρατήστε την ανάσα σας μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Και με το μόνο που ασχολείστε είναι μην τυχόν και χαλάσει η εικόνα σας».

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε διαφάνεια: «Απαιτούμε λοιπόν να δώσετε στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής και καταθέτουμε σχετική τροπολογία ώστε αυτό να γίνει άμεσα. Κρίνονται ανθρώπινες ζωές, όσο εσείς προσπαθείτε να προστατέψετε την πολιτική σας καριέρα. Αν δεν έχετε να φοβάστε τίποτα από τα όσα αναφέρουν τα πρακτικά και όντως κάνατε ό,τι σας είπε η Επιτροπή, τότε πεδίο δόξης λαμπρό. Αποδείξτε μας ότι άδικα είμαστε καχύποπτοι. Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι θα αποκαλυφθεί μια πολύ σκληρή αλήθεια, ενός πρωθυπουργού που αγνοεί επιδεικτικά την επιστήμη για χάρη των πολιτικών του επιδιώξεων, και μάλιστα ενός πρωθυπουργού που στα δύσκολα είναι έτοιμος να πετάξει στην πυρά όλα τα μέλη της Επιτροπής για να σωθεί ο ίδιος».

Κατέθεσε και τροπολογία για τις απλήρωτες εφημερίες σε γιατρούς του ΕΣΥ. «Καταθέτουμε λοιπόν τροπολογία ώστε να πληρωθούν άμεσα οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1.7.2020 και έως και σήμερα καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών... Καθώς επίσης και την αναστολή του περιορισμού του 9% στο ποσοστό πρόσθετων εφημερίων από σήμερα μέχρι τα τέλη Μαρτίου με σκοπό την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας από την μετάδοση του κορονοϊού Covid-19».

Τέλος ο κ. Τσίπρας ζήτησε «δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, απαγόρευση διακοπής παροχών ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε πληθυσμιακές ομάδες πληττόμενες από την πανδημία».