Ρουμανία: Μπότες νούμερο 75 που “θα πατήσουν κάτω τον κορονοϊό” (εικόνες)

Τι λέει ο τσαγκάρης για τις παραγγελίες από πολλές χώρες του κόσμου, που τον βοήθησαν να επιβιώσει στην κρίση της πανδημίας.

Ένας Ρουμάνος τσαγκάρης, ο οποίος είχε φτιάξει τεράστια παπούτσια για να βοηθήσει τους ανθρώπους να τηρούν τις αποστάσεις κατά το πρώτο κύμα της Covid-19, παρουσίασε τώρα τη νέα του συλλογή: γιγαντιαίες χειμωνιάτικες μπότες που «θα πατήσουν κάτω» το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Ο Γκριγκόρε Λουπ είπε ότι τα παπούτσια που έφτιαξε τον Μάιο, μεγέθους… 75, πουλήθηκαν σε όλον τον κόσμο και βοήθησαν να επιβιώσει η επιχείρησή του στην πόλη Κλουτζ της Τρανσυλβανίας. Άρχισε να τα κατασκευάζει όταν διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στέκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και δεν τηρούσαν τις αποστάσεις. Δύο άνθρωποι που φορούν τα δικά του παπούτσια και στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο θα τηρούν αναγκαστικά απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους.

Εκτός από τις «κανονικές» παραγγελίες, ο Λουπ δέχτηκε παραγγελίες και από καλλιτέχνες –όπως από μια βελγική χορευτική ομάδα και ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα– αλλά και από ανθρώπους που απλώς έχουν πολύ μεγάλα πόδια.

«Πήρα πολλές παραγγελίες από ανθρώπους με μεγάλες πατούσες. Υπέθεσαν ότι αφού μπορώ να φτιάξω παπούτσι μεγέθους 75, μπορώ να φτιάξω και μέγεθος 50», είπε χαρακτηριστικά.

Τώρα ο Λουπ φτιάχνει μπότες, επίσης μεγέθους 75, ώστε και στο κρύο οι πολίτες σαν τηρούν τις αποστάσεις. Το κάθε ζευγάρι κοστίζει μόνο 150 ευρώ. «Σε σύγκριση με τα παπούτσια, οι μπότες είναι ψηλότερες, επενδυμένες με γούνα και έχουν πιο χοντρές σόλες. Για να φτιαχτούν χρειάζεται τόσο δέρμα όσο για τρία ζευγάρια κανονικά παπούτσια», εξήγησε.

Η Ρουμανία, που έχει καταγράψει 492.211 κρούσματα και 11.876 θανάτους από την αρχή της πανδημίας, έκλεισε σχολεία, θέατρα και εστιατόρια, επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας και υποχρεωτική χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους για να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα.

«Νομίζω ότι στην αρχή ο κόσμος δεν το καταλάβαινε, αλλά αφότου έγιναν υποχρεωτικές οι μάσκες στον δρόμο, η κατάσταση δείχνει κάπως πιο σταθερή. Το εμβόλιο θα μας απαλλάξει απ’ όλο αυτό», είπε ο τσαγκάρης, ο οποίος φτιάχνει δερμάτινα παπούτσια επί παραγγελία εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Πριν από την πανδημία βασιζόταν σε παραγγελίες που του έδιναν θέατρα, όπερες και σύλλογοι παραδοσιακών χορών, όμως όλες αυτά σταμάτησαν αφού διακόπηκαν οι παραστάσεις λόγω της Covid-19.