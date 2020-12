Κόσμος

Τρίερ: Βίντεο - ντοκουμέντο με το τζιπ να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να χτυπά πεζούς

Ένας Έλληνας γιατρός και το λίγων εβδομάδων παιδί του είναι μεταξύ των νεκρών.

Ο ιατρός Γεώργιος Κομπιλίρης και η μόλις δύο μηνών κόρη του συγκαταλέγονται στα πέντε θύματα που άφησε πίσω του ο διαταραγμένος και μεθυσμένος, σύμφωνα με τις Αρχές, Γερμανός οδηγός στην πόλη Τρίερ, που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ανθρώπους που περπατούσαν αμέριμνοι στον πεζόδρομο της πόλης Τρίερ.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το τζιπ περνά έξω από κατάστημα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, στιγμές πριν πέσει πάνω στους πεζούς.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας είναι συγκλονιστικές: