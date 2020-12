Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η ερωτική σας φύση πολλές φορές αμφισβητείται από τους γύρω σας λόγω του ότι έχετε πάντα την τάση να εκφράζεστε αυθόρμητα χωρίς αναγκαστικά να φιλτράρετε τα λεγόμενά σας. Αυτό και μόνο θα μπορούσε να σας βάλει σε μια κατάσταση διένεξης με τον ερωτικό σας σύντροφο. Προφανώς όμως σας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συγκρατήσετε το λόγο σας. Καλό θα ήταν στην προκειμένη να μην δώσετε απαραίτητα βαρύτητα σε ότι σκέφτεστε, για να περάσουν οι στιγμές… αναίμακτα.

Οι ημέρες αυτές προσφέρονται για εσάς, που γενικά εδώ και καιρό ζείτε σε ένα κλίμα αλλαγής και επαναπροσδιορισμού, να ασχοληθείτε με υποθέσεις που αφορούν στο σπίτι και τα άμεσα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Οι αλλαγές ενδείκνυνται,και θα μπορούσατε να αλλάξετε το οτιδήποτε με επιτυχία μέσα στο σπίτι έως και το ίδιο το σπίτι με μια μετακόμιση. Το τελευταίο ίσως δεν θα άρεσε στον σύντροφό σας καθώς φαίνεται να κρατά υλικούς συναισθηματικούς δεσμούς.

Με την πολύτιμη παρέα των φίλων σας είσαστε πάντα ευτυχισμένοι και το τριήμερο αυτό σας το προσφέρει αυτό απλόχερα. Οι προσωπικές επαφές είναι ένα κομμάτι του εαυτού σας αρκετά σημαντικό που αυτές τις ημέρες ειδικά μπορεί να σας προσφέρει πολλά καθώς οι φίλοι σας έχουν να σας πουν μια είδηση που θα σας χαροποιήσει μα παράλληλα θα σας λύσει κάποια επίμονα ερωτηματικά. Καλό θα ήταν όμως, ενώ ασχολείστε με τις φιλικές σας συντροφιές, να φροντίσετε ώστε να μην αισθανθεί παραμελημένο το ταίρι σας.

Ο τομέας της καριέρας σας σας δίνει μια ασφάλεια και μια προοπτική επέκτασης που δεν θα μπορούσε να μην σας εκπλήξει… ευχάριστα. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται πραγματικά σας αξίζουν και θα ήταν άδικό να μην επωφεληθείτε από τις νέες προτάσεις που έρχονται. Ερωτικά νοιώθετε πως έχετε δικαιωθεί από την επιλογή του συντρόφου σας που έχει πίστη σε σάς, υποστηρίζοντας κάθε νέα σας κίνηση.

Νοιώθετε αρκετά δυνατοί και δημιουργικοί με τη Σελήνη να φιλοξενείται στο δικό σας σπίτι. Οι ημέρες αυτές προσφέρονται για να ασχοληθείτε με σας και τις προσωπικές σας εκκρεμότητες. Πολλά από τα θέματα που σας προβλημάτισαν το προηγούμενο διάστημα παίρνουν τον δρόμο της λύσης τους σχεδόν… μαγικά. Τα ερωτικά σας είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο που πρωταγωνιστούν στο τριήμερο αυτό καθώς το ταίρι σας έχει τη διάθεση να σας εκπλήξει ευχάριστα.

Ένα επαγγελματικό σχέδιο που εξετάζετε με κάποια μυστικότητα σας απασχολεί ιδιαίτερα ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να θελήσετε να το συζητήσετε με τα άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που έχουν κάθε διάθεση να σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. Στα ερωτικά σας η αναζήτηση ή ακόμα και η διατήρηση μιας σχέσης σας φαίνεται αρκετά δύσκολη υπόθεση και αυτό γιατί οι ημέρερς αυτές δεν ευνοούν την επικοινωνία σε αυτόν τον τομέα.

Τα περιοριστικά μέτρα δεν έχουν τη δύναμη να πτοήσουν την επικοινωνιακή σας ανάγκη. Ακόμα και σε καθεστώς καραντίνας, εσείς ιδιαίτερα, έχετε μια επιπλέον δυνατότητα προφανώς λόγω της ανάγκη σας για επικοινωνία να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους, ίσως διαδικτυακούς ώστε να γνωρίσετε καινούριους φίλους και να συνομιλήσετε μαζί τους. Το ταίρι σας ωστόσο ενδέχεται, λόγω της μεγάλη σας εξωστρέφειας, να αισθανθεί… παραγκωνισμένο.

Η κοινωνική σας εικόνα και η σταδιοδρομία σας θα μπορούσε να προωθηθεί σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Τα εργασιακά σας αρχίζουν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για επέκταση και αυτό είναι κάτι από το οποίο ίσως θα μπορούσατε να επωφεληθείτε, καθώς κάποιο καινούριο ενδεχόμενο έχει την τάση να εμφανίζεται. Στα ερωτικά σας μια νέα γνωριμία αρκετά ενδιαφέρουσα είναι εντός των πυλών.

Η αισιοδοξία δεν σας εγκαταλείπει ποτέ καθώς πάντα αποτελεί την κινητήρια δύναμη για να βάζετε καινούριους στόχους και ως δια μαγείας να τους επιτυγχάνετε. Αυτή εξάλλου είναι και η τύχη που σας συνοδεύει. Το τριήμερο αυτό σας προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ταξίδι ή μια απόφαση για μια μετεκπαίδευση. Ερωτικά υπάρχει έντονη δράση με καλές και κακές στιγμές που σίγουρα τις προτιμάτε από την μονοτονία.

Το τριήμερο αυτό σας καλεί σε περισυλλογή που ίσως σας κάνει να φαίνεστε αρκετά απόμακροι από όλους. Προφανώς οι μέρες αυτές σας προσφέρουν τη δυνατότητα να αναλογιστείτε τα δρώμενα και τις τελευταίες εξελίξεις που ίσως σας έκαναν να δυσαρεστήσετε ή να δυσαρεστηθήκατε από τις ενδοοικογενειακές σας συναναστροφές. Μια δεύτερη αξιολόγηση των πραγμάτων θα σας δώσει την ευκαιρία να λύσετε τις όποιες παρεξηγήσεις προέκυψαν.

Σε κοινωνικές επαφές σας καλεί το τριήμερο αυτό και μια αλληλεπίδραση επικοινωνιακή που θα σας ξαφνιάσει ευχάριστα καθώς δεν αποκλείεται να συναντήσετε, ακόμα και μέσω των εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας, κάποιον πολύ αγαπημένο από το μακρινό σας παρελθόν. Ίσως αυτή η συνάντηση να κριθεί αρκετά σημαντική για την πορεία της ερωτικής σας ζωής που μπορεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ενώνοντας το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.

Το τριήμερο αυτό τονίζει ιδιαίτερα τις εργασιακές σας υποθέσεις προωθώντας την εξέλιξή τους με τον καλύτερο τρόπο. Κάποια επικοινωνία για θέματα δουλειάς δεν αποκλείεται να φέρει κάποια ανεπάντεχη προοπτική εργασίας και αυτό να είναι απλά η αντίδραση σε δική σας δράση, δηλαδή να είναι απάντηση σε κάποιο δικό σας αίτημα. Τις ημέρες αυτές που το απρόοπτο έχει την τιμητική του για σας δεν αποκλείεται να εισβάλει και στον ερωτικό τομέα με εντελώς νέα δεδομένα.

