ΗΠΑ: άμεσες κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021. Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Μενέντεζ.

Την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 προβλέπει το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021.

Το νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» (λεκτικό του νόμου CAATSA). Ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του.

«Η απόκτηση από την κυβέρνηση της Τουρκίας του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία που ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2019, αποτελεί ‘σημαντική συναλλαγή’ όπως περιγράφεται στην ενότητα 231 του νόμου CAATSΑ…Το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου (αμυντικός προϋπολογισμός για το 2021), ο πρόεδρος πρέπει να επιβάλλει πέντε ή περισσότερες από τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 235 του Νόμου CAATSA σε σχέση με κάθε άτομο που εν γνώσει ασχολήθηκε με την απόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μετά το πέρας ενός χρόνου ο πρόεδρος μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι:

• η κυβέρνηση της Τουρκίας και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή ένα σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

• κανένας υπάλληλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν ούτε συντηρούν εντός της Τουρκίας κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

• ο πρόεδρος έλαβε αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Τουρκίας ότι αυτή δεν θα εμπλέκει εν γνώσει της ή δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε ξένο να συμμετάσχει εκ μέρους της στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την επαναπόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 231 του νόμου CAATSA.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ εξέφρασε την ικανοποίηση του, λέγοντας «είμαι απίστευτα περήφανος που βοήθησα να διασφαλιστεί η συμπερίληψη μιας διάταξης στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) για να πραγματοποιήσει αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να κάνει: επίσημα καθορίζει εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι η Τουρκία παρέλαβε ρωσικά αμυντικά συστήματα S-400 και επομένως θα τιμωρηθεί βάσει του ισχύοντος νόμου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Άγκυρα να αλλάξει στάση σε μια σειρά από θέματα που ταλανίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Κληθείς να σχολιάσει από την ιστοσελίδα Hellas Journal τις πληροφορίες που θέλουν τον Μάικ Πομπέο να προέβη σε σκληρές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι απόψεις της Ουάσιγκτον για τις περιφερειακές ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει.

«Η συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική ευκαιρία για να έχουμε ειλικρινείς και κλειστές συζητήσεις με τους στενότερους συμμάχους και συνεργάτες μας. Οι απόψεις μας σχετικά με τις πρόσφατες τουρκικές ενέργειες δεν έχουν αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παροτρύνει την Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις να επιλύσει το ζήτημα των S-400, να σταματήσει να χρησιμοποιεί Σύρους μαχητές σε ξένες συγκρούσεις και να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά.