Κοινωνία

Κορονοϊός: έφοδος της Αστυνομίας σε πάρτι

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους νεαρούς συμμετέχοντες, οι οποίοι όχι μόνο παραβίασαν τα μέτρα για τον κορονοϊό, αλλά είχαν και μικροποσότητες κάνναβης.

Χειροπέδες σε επτά νεαρά άτομα πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης, ύστερα από έλεγχο σε διαμέρισμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν συγκεντρωθεί, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 18 έως 26 ετών και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ο ιδιοκτήτης της οικίας αντιμετωπίζει επιπλέον το αδίκημα της παραβίασης των προστατευτικών μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εναντίον τους διοικητικές παραβάσεις, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, και συγκεκριμένα 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και 300 ευρώ στους υπόλοιπους.