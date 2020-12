Πολιτική

Πέτσας: να πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόστιμο για την κατάληψη του City Plaza

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, μετά το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη χώρα μας για την κατάληψη του City Plaza.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε ανακοίνωση του επισημαίνει ότι «η κατάληψη, για τρία ολόκληρα χρόνια, του ξενοδοχείου City Plaza είναι μια κωμικοτραγική υπόθεση που ξεγυμνώνει την ανευθυνότητα και την ανεπάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης».

Και συμπληρώνει ο κ. Πέτσας, «μια κατάληψη που έληξε στις 10 Ιουλίου 2019, μόλις δηλαδή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, προφανώς επειδή οι "αλληλέγγυοι καταληψίες" γνώριζαν ότι η νέα Κυβέρνηση θα έκανε αυτό που έπρεπε».

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου καταλήγει ως εξής, «χθες τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για την κατάληψη. Ο λογαριασμός; 312.500 ευρώ. Θα τον πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανεύθυνη συμπεριφορά του; Ή θα τον φορτώσει και αυτόν στους φορολογούμενους;».

Πως φτάσαμε στην καταδικαστική απόφαση

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου το ελληνικό κράτος με τη στάση του παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Η ιδιοκτήτρια είχε ζητήσει τη συνδρομή των αρχών να λήξει η κατάληψη, είχε και δικαστική απόφαση από ειρηνοδικείο, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια λύση.

Οι καταληψίες συνέχιζαν να βρίσκονται στο κτήριο με τους λογαριασμούς να τρέχουν και να χρεώνονται στο όνομα της ιδιοκτήτριας που δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την περιουσία της.