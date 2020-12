Life

“Το Καφέ της Χαράς”: Ο Περίανδρος ανάμεσα σε Χαρά και Στέλλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφθονο γέλιο "υπόσχεται" το αποψινό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς»...

Ανατρεπτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο "υπόσχεται" το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς» που θα προβληθεί την Παρασκευή στις 21:00.

Ο Περίανδρος διχάζεται ανάμεσα στη Χαρά και στη Στέλλα και η αναστάτωσή του μεγαλώνει όταν η Αρετή του αποκαλύπτει ότι είναι πράγματι έγκυος και πρέπει να επισπεύσουν τον γάμο με τον Μάνο. Εν τω μεταξύ, η Χαρά επισκέπτεται τον Περίανδρο για να δει πώς είναι μετά τον ξυλοδαρμό του από τον «μπράβο» του Νώντα κι εκείνος για να την πικάρει της λέει ότι θα αρραβωνιαστεί με τη Στέλλα.

Η Στέλλα ευτυχώς τον καλύπτει λέγοντας στη Χαρά ότι είναι όντως η μνηστή του. Τα πράγματα περιπλέκονται όμως, όταν εμφανίζεται ο Βασίλης και η Χαρά ακούει τη Στέλλα να του δηλώνει ότι είναι ο έρωτας της ζωής της. Πώς το λένε στον Περίανδρο τώρα;…

#ToKafeTisXaras

Gallery