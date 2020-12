Πολιτική

Σκληρή κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία του κορονοϊού

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, ανταλλάσσουν βαρύτατες κατηγορίες.

Η ΝΔ σε ανακοίνωση της, επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, για τις πρακτικές και τις δηλώσεις στελεχών του, αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, τονίζονται τα εξής:

Όταν μιλούσε κάποιος υπέρ του εμβολίου έκανε “εμπόριο ελπίδας”.

Όταν μιλούσε για ατομική ευθύνη “κουνούσε το δάχτυλο”.

Όταν απαγορεύθηκαν οι συγκεντρώσεις εν μέσω λοκντάουν “ήταν χούντα”.

Όταν ο κ. Πολάκης αγνοούσε επιδεικτικά τα μέτρα και προέτρεπε σε ανυπακοή ήταν... Πέμπτη.

Τώρα που ο πρώην υπουργός τους κ. Μαυραγάνης λέει επικίνδυνες ασυναρτησίες ΚΑΤΑ του εμβολίου, πάλι αφωνία από τη λαλίστατη κατά τα άλλα Κουμουνδούρου.

ΣΥΡΙΖΑ: χορηγός του κινήματος αμφισβήτησης η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Άμεση ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, η οποία λίγο αργότερα, επίσης σε δελτίου Τύπου, αναφέρει τα εξής:

Ενημερώνουμε τη ΝΔ πως ο μεγαλύτερος χορηγός του κινήματος αμφισβήτησης της πανδημίας και του εμβολίου είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τόσο με τις αδιανόητες αντιφάσεις της στη διαχείριση της πανδημίας όσο και με το σπάσιμο του lockdown και των μέτρων προστασίας από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη στην Πάρνηθα.

Αντί στη Νέα Δημοκρατία να προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα από την καθημερινή εκατόμβη νεκρών και την κατάρρευση του ΕΣΥ, ας σκεφτούν πόσο τροφοδοτούν τους συνωμοσιολόγους με την άρνηση δημοσίευσης των πρακτικών της Επιτροπής.

Όσο για το εμβόλιο, προφανώς και όλοι πρέπει να το κάνουν όταν έρθει. Αλλά το εμβόλιο για το αύριο δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης ως σήμερα για όλα αυτά που δεν έχει κάνει. Για τους γιατρούς που δεν προσλαμβάνει, για τα τεστ που δεν συνταγογραφεί, για τις ιδιωτικές ΜΕΘ που δεν επιτάσσει, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του ΕΣΥ.