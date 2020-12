Κόσμος

Ερντογάν: η Γαλλία να απαλλαγεί το συντομότερο από το “πρόβλημα Μακρόν”

Νέες βολές Ερντογάν κατά του Γάλλου ομολόγου του , μετά την προσευχή στην Αγία Σοφία.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η Γαλλία θα απαλλαγεί σύντομα από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο χαρακτήρισε πρόβλημα για τη Γαλλία σε επικίνδυνους γι' αυτήν καιρούς.

«Ο Μακρόν είναι ένα πρόβλημα για τη Γαλλία. Με τον Μακρόν, η Γαλλία περνά μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Η ελπίδα μου είναι ότι η Γαλλία θα απαλλαγεί από το πρόβλημα Μακρόν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη αφού συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής στον πρώην καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, που μετατράπηκε τον Ιούλιο σε τζαμί.