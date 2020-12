Κοινωνία

Θα “γέμιζε” την Αθήνα με αναβολικά (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα αναβολικών χαπιών εντοπίστηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα.

Ένας 40χρονος συνελήφθη, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, κατηγορούμενος για διακίνηση και διάθεση αναβολικών ουσιών, επικίνδυνων για την δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες σε αποθηκευτικό χώρο και στην οικία του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11.333 δισκία και αμπούλες παράνομων αναβολικών ουσιών, που θα αποσταλούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για εξέταση.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.