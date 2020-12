Κοινωνία

“Ξετρύπωσαν” ληστές σε τυχαίο έλεγχο

Η ΕΛΑΣ έβαλε τέλος στη δράση τους. Πώς έφτασε στα ίχνη των δραστών και τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό τους.

Συνελήφθησαν, στη Σαλαμίνα, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, δύο άτομα, ηλικίας 27 και 42 ετών, τα οποία κατηγορούνται για ληστείες κατ' εξακολούθηση, για κλοπή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σημειώνεται, ότι σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για αντίσταση.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών για την αναζήτηση των δραστών ληστειών, που είχαν διαπραχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε, μετά από έλεγχο, επιμελώς κρυμμένο σε θήκη καθίσματος, αιχμηρό αντικείμενο.

Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις ληστείες, που διαπράχθηκαν με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου σε οικίες και κατάστημα στην περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς και μία κλοπή καραμπίνας από το Πέραμα, η οποία βρέθηκε στην οικία του 42χρονου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.