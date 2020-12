Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: Μήνυση στην Κεραμέως από τους Ρομά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επικαλούνται στην μηνυτήρια αναφορά προς την υπουργό Παιδείας.

Σε μηνυτήρια αναφορά προς την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και την υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προχώρησε το Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, υπογραμμίζοντας τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από την τηλεκπαίδευση κατά τις περιόδους "καραντίνας".

Η αναφορά αυτή βασίστηκε σε δύο σχετικές αναρτήσεις της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ» που ανέδειξε το θέμα.

Αναλυτικά η μηνυτήρια αναφορά:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

30 Νοεμβρίου 2020

Κυρίες/Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, κατ’ άρθρο 42 ΚΠΔ, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, κατά της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη αναφορικά με τον αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από την τηλεκπαίδευση κατά τις περιόδους “καραντίνας” τόσο κατά την πρώτη φάση, την περασμένη άνοιξη, όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο παρ’ ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνώριζε το πρόβλημα από την άνοιξη από αναφορές των αρμόδιων εκπαιδευτικών.

Ο αποκλεισμός στερεί από τα παιδιά τη μάθηση και λόγω των καταγραφόμενων απουσιών τα οδηγεί στην απώλεια του εκπαιδευτικού έτους. Επισυνάπτονται δύο έγκυρα κείμενα που καταγράφουν τη σημερινή κατάσταση.

Η Ελλάν Πασσέ τονίζει ότι «η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα κι όχι ζητούμενο. Κι όμως το αναφαίρετο αυτό δικαίωμα όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καταπατάται κατάφωρα για μια μεγάλη μερίδα μαθητών, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και λόγω των εγκληματικών παραλείψεων και αβλεψιών των αρμοδίων.

Η ισότιμη πρόσβαση για όλους στη δημόσια εκπαίδευση, στην εποχή του κορωνοϊού, δεν είναι τόσο ισότιμη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς επάρκεια σε υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά με αποτέλεσμα να αποκλείονται παντελώς από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πολύ συχνό είναι, επίσης, το φαινόμενο των οικογενειών με δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά να βρίσκονται στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα (πχ. δημοτικό) και να πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ταυτόχρονα με ελάχιστα διαθέσιμα μέσα. Τα παιδιά εκείνα που πλήττονται περισσότερα από αυτή τη δυσμενή πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι τα παιδιά των Ελλήνων Ρομά.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται από όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι μεσολάβησαν έξι μήνες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πανδημικό κύμα, είναι πάρα πολλά και χρήζουν απαντήσεων και άμεσων λύσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος. Όσο διαρκεί η τηλεκπαίδευση πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των Ρομά θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν με τα αναγκαία μέσα. Ενώ, απαιτείται η αυτονόητη μέριμνα για την επίτευξη της πραγματικής παροχής εκπαίδευσης στους Ρομά, ανά πάσα στιγμή ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!