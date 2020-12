Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία: Δεν νοείται να μην βρεθεί αντιμέτωπη με συνέπειες

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον Matthew Kaminski, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Web Summit της Λισαβόνας.



«Τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορούν την Ευρώπη, καθώς επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, καθώς επηρεάζουν το νοτιοανατολικό του τμήμα. Έχουμε καταστήσει σαφές πως δεν νοείται να μην βρεθεί η Τουρκία αντιμέτωπη με συνέπειες εάν συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες. Και πιστεύω πως αυτό είναι πλέον σαφές σε όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρονται για αυτή τη γωνιά του κόσμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Web Summit της Λισαβόνας.

«Θα περιμέναμε, λοιπόν, σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά της Τουρκίας κάποια στιγμή εάν εννοεί τα όσα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν τελευταία, ότι δηλαδή επιθυμεί στενές σχέσεις με την Ευρώπη και τη Δύση. Τα λόγια δεν αρκούν πλέον. Θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρες πράξεις από την τουρκική πλευρά και αυτό σημαίνει πραγματική αλλαγή στην πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν πλέον οι αγορές προς την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα δεν είναι πια η χώρα που υστερεί στην Ευρωζώνη. Και θεωρώ πως αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για μια χώρα που βίωσε μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Αν κοιτάξει κανείς την καμπύλη αποδόσεων, οι αποδόσεις για τους τίτλους κάθε διάρκειας είναι ουσιαστικά κάτω του 1%. Φαντάζει αδιανόητο αν το συγκρίνουμε με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο».

«Για εμένα δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την περίοδο της κρίσης. Φαίνεται πως και οι αγορές συμμερίζονται την άποψη αυτή. Και αν το ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι μία μονάδα μέτρησης για την αξιοπιστία της χώρας, μπορώ σας διαβεβαιώσω ότι συνομιλώ σε καθημερινή βάση με ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιστεύω πως ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται το αφήγημα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για την Ελλάδα», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα δώσουν στη χώρα τους πόρους που χρειάζεται για να υλοποιήσει τις βαθιές τομές που προωθεί η κυβέρνηση και θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. «Για πρώτη φορά δεν έχουμε μόνο το σχέδιο. Έχουμε και τους δημόσιους πόρους – δηλαδή κοινοτικούς σε αυτή την περίπτωση – που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πράξη τον μετασχηματισμό αυτό. Η Ελλάδα ήταν πάντα αντιμέτωπη με ένα επενδυτικό έλλειμμα. Πώς γεφυρώνεται αυτό το χάσμα; Μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Το γεγονός ότι θα έχουμε 32 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπλέον 40 δισεκατομμύρια χρηματοδότησης μέσω των συνηθισμένων ευρωπαϊκών οργάνων, μας δίνει την πεποίθηση πως πλέον διαθέτουμε τη δύναμη πυρός, την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσουμε πρακτικά μια ουσιαστική αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας», είπε.