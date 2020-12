Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΓΓΠΠ: “Συναγερμός” για 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας

Τι αποφασίσθηκε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη για Ξάνθη, Δράμα, Πέλλα, Φλώρινα, Πιερία και Ημαθία.

Ευρεία τηλεδιάσκεψη για την αποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Πιερίας και Ημαθίας πραγματοποιήθηκε σήμερα από το κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας, με συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Θεόδωρου Λιβάνιου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε, επίσης, ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και όλοι οι Δήμαρχοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Πιερίας και Ημαθίας.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η αποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης, καθώς και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων για τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19.

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας, ενώ αναμένεται άμεσα εντατικοποίηση των ελέγχων στις περιοχές αυτές. Επιπλέον, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες σειρά rapid test σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες των εν λόγω Περιφερειακών Ενοτήτων. Τέλος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επεσήμανε την ανάγκη για εντατικοποίηση της ενημέρωσης και ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών αυτών επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.