Κορονοϊός - ΕΕ: αντίστροφη μέτρηση για τον εμβολιασμό

Ποια είναι τα στάδια έγκρισης του εμβολίου Pfizer μέχρι τη μεταφορά στα κράτη-μέλη.

Της Μαρίας Αρώνη

Όταν η ΕΕ δώσει το "πράσινο φως" σε ένα εμβόλιο κατά του covid19, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένα για να μπορέσουν να μεταφέρουν με ασφάλεια και να αποθηκεύσουν τα εμβόλια και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πολιτών το συντομότερο δυνατό.

Ποια είναι τα στάδια από σήμερα μέχρι τον εμβολιασμό;





Έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ανακοινώσει ότι θα αποφασίσει για την έγκριση του εμβολίου της Pfizer το αργότερο στις 29 Δεκεμβρίου και για το εμβόλιο της Moderna το αργότερο ως τις 12 Ιανουαρίου.

Τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλοφορία των εμβολίων στην ΕΕ. Αυτή είναι μία διαδικασία που κανονικά παίρνει 2 μήνες, όμως τώρα θα κρατήσει παρά μόνο λίγες μέρες, τονίζει η Επιτροπή.

Ξεκινά η διανομή των εμβολίων στα κράτη-μέλη, στους κεντρικούς κόμβους αποθήκευσης.

Τα κράτη-μέλη, με δική τους ευθύνη, πρέπει να οργανώσουν τη μεταφορά των εμβολίων σε διάφορα σημεία της χώρας.

Είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη να έχουν έτοιμα τα σχέδια εμβολιασμού, τονίζει η Κομισιόν. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η μεταφορά και η αποθήκευση και ο κατάλληλος εξοπλισμός, επειδή τα εμβόλια απαιτούν συνθήκες ψύξης κάτω από τους -70 βαθμούς κελσίου.

Τα εμβόλια της PFIZER/BionTech που θα προμηθεύσουν χώρες της ΕΕ, παρασκευάζονται στο εργοστάσιο της Pfizer στο Βέλγιο, στη μικρή πόλη Πουρς, έξω από την Αμβέρσα. Έχει ήδη ξεκινήσει η Παρασκευή των εμβολίων, ενόσω αναμένεται η διαδικασία έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Κεντρικός κόμβος για τη μεταφορά των εμβολίων προς τις χώρες της ΕΕ θα είναι το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Προτεραιότητα η ασφάλεια της ποιότητας των εμβολίων

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για την ΕΕ είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εμβολίων.

Η ΕΕ ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση από αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου που επέλεξε τις άδειες έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε η Επίτροπος, Στέλλα Κυριακίδου τα εμβόλια πρέπει να αξιολογηθούν από τον ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να πείσει η ΕΕ τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.