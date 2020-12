Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε “εταιρεία” εμπορίας ναρκωτικών - Είχε τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Πως είχε στηθεί η επιχείρηση που ειδικευόταν και σε “εισαγωγές - εξαγωγές”. Βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και μετρητά.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών και το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ακατέργαστη κάνναβη από Αλβανία και τη διακινούσε στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον διακινούσε κοκαΐνη και καλλιεργούσε, με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας, δενδρύλλια κάνναβης για διακίνηση στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διασταυρώθηκαν στοιχεία εμπλεκομένων και δημιουργήθηκε το «προφίλ» τους, ενώ αποσαφηνίσθηκαν οι ρόλοι τους και αποκαλύφθηκαν χώροι αποθήκευσης και οχήματα με ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες για την μεταφορά των ναρκωτικών.

Επιπλέον προσδιορίστηκε τοπογραφικά και τελικά εντοπίστηκε πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο επαγγελματικής μορφής, για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης, σε οίκημα σε ερημική αγροτική περιοχή του Αυλώνα Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες (Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020) πραγματοποιήθηκαν παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Βούλα, Βύρωνα, Νέα Σμύρνη, Άνω Γλυφάδα και Αυλώνα Αττικής, όπου συνελήφθησαν (8) αλλοδαποί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, (1.800) δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, περίπου (1.356) γραμμάρια κοκαΐνης, 44,3 κιλά φύλλων κάνναβης κ.λπ.

Τις επιχειρήσεις συνέδραμαν Ομάδες της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών καθώς και υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται ως μέλη της οργάνωσης (7) ακόμη άτομα, (5) αλλοδαποί και (2) ημεδαποί, εκ των όποιων οι δυο είναι προσωρινά κρατούμενοι Καταστήματα Κράτησης της Χώρας μας.

Σε έρευνες σε οικίες και οχήματα των εμπλεκομένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

1.800 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

1 κιλό και 355,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

43 κιλά και 300 γραμμάρια φύλλων κάνναβης,

45 βλαστοί κάνναβης,

510 γραμμάρια σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης κατάλληλης για την νόθευση κοκαΐνης,

6 αυτοκίνητα,

11.505 ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα και 41 φυσίγγια,

2 σιδερογροθιές,

2 ζυγαριές ακριβείας, 16 συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς

υδραυλική πρέσα, πλήρης εξοπλισμός και παρακολουθήματα εξαερισμού, ηλεκτροδότησης και φωτισμού εργαστηρίων - φυτωρίων για την καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής μορφής (λαμπτήρες, αφυγραντήρες, σωλήνες εξαερισμού, όργανα αυτόματου ποτίσματος, λιπάσματα κ.α.)

Από τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης και κυρίως από τη διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), τις κατασχεθείσες ποσότητες, τη σύσταση φυτωρίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου, την εισαγωγή ποσοτήτων από την Αλβανια, την ενοικίαση πολυτελών κατοικιών κ.λπ., προκύπτει, η κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών για την αποκόμιση σημαντικών παρανόμων προσόδων, τα οποία προσδιορίζονται πάνω από 6.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ακόμα ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις ναρκωτικών, οπότε είχαν εντοπιστεί 81 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στην μία περίπτωση και 205,420 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στην άλλη