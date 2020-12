Αθλητικά

Super League: δεσπόζει το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Πλήρης η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με αναμετρήσεις στον απόηχο του αποκλεισμού των ελληνικών ομάδων από την συνέχεια του Europa League.

Το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός «κλέβει την παράσταση» από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Τρία 24ωρα μετά τον αποκλεισμό της από το Europa League, μετά το βαρύ 4-2 από την Μπράγκα, η ΑΕΚ θα είναι η τυπικά γηπεδούχος στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πιο σπουδαίο ματς του τριημέρου, αυτό με τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Κυριακής (6/12, 19:30).

Αμφότερες οι ομάδες θα τα δώσουν όλα για το «τρίποντο», η μεν Ένωση για να μην χάσει την επαφή της με την κορυφή και να «ανέβει» ψυχολογικά μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη, ο δε Παναθηναϊκός για να μπορέσει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην πρώτη εξάδα.

Ο Μάσιμο Καρέρα δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος, αντίθετα οι «πράσινοι» θα ενισχυθούν με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που έκανε κανονικά προπόνηση την Παρασκευή (4/12) και θα επιστρέψει στην ενδεκάδα.

Ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στον Βόλο (Σάββατο, 5/12), ματς που θα επιδιώξει να «καθαρίσει» όσο πιο γρήγορα γίνεται και να στρέψει το ενδιαφέρον του στον «τελικό» της επόμενης εβδομάδας με την Πόρτο.

Ακόμη μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή περιμένει τον Άρη (Σάββατο 5/12), ο οποίος μεσοβδόμαδα νίκησε στην Λάρισα την ΑΕΛ σε εξ αναβολής ματς, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή (6/12) τον Αστέρα Τρίπολης στη... σκιά του αποκλεισμού του από τη συνέχεια του Europa League μετά την ήττα-σοκ που γνώρισε χθες (3/12) από την Ομόνοια.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

17:15 Ατρόμητος - Άρης

19:30 Ολυμπιακός - Βόλος

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 ΟΦΗ - Απόλλων Σμύρνης

17:15 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

17:15 ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία

19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:30 Παναιτωλικός - ΑΕΛ?