Δαχτυλίδι με 12638 διαμάντια μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες! (εικόνες)

Θαυμάστε το αριστούργημα που δημιούργησε ένα 25χρονος κοσμηματοπώλης. Ποια θα ειναι η τύχη του "Marigold".

Ένα δαχτυλίδι σε σχήμα λουλουδιού, διακοσμημένο με περισσότερα από 12.000 διαμάντια έκανε την είσοδό του στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες, όμως ο δημιουργός του, ένας Ινδός κοσμηματοπώλης, ηλικίας 25 ετών, είναι τόσο περήφανος για αυτό που δεν προτίθεται ακόμη να το πουλήσει.

Το κόσμημα, που ονομάζεται "The Marigold – το δακτυλίδι της ευημερίας», μετρά 12.638 διαμάντια και ζυγίζει λίγο παραπάνω από 165 γραμμάρια. «Άνετο, είναι μια χαρά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κοσμηματοπώλης Χαρσίτ Μπανσάλ, από το κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία.

Το εν λόγω σχέδιο ήταν ένα όνειρο για εκείνον, που πήρε σάρκα και οστά πριν από δύο χρόνια, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής κοσμηματοποιίας στο Σουράτ, μια πόλη στη δυτική Ινδία γνωστή για τα διαμάντια της.

«Στόχευα πάντα πάνω από τα 10.000 διαμάντια» είπε ο Μπανσάλ, «τα χρόνια που πέρασαν, κατέστρεψα πολλά σχέδια και ιδέες προκειμένου να επικεντρωθώ αποκλειστικά σε αυτό το κόσμημα».

Το Marigold κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ ενός δακτυλιδιού με 7.801 διαμάντια.

Ο Μπανσάλ έχει ήδη δεχθεί πολλές προτάσεις για την αγορά του δημιουργήματός του, όμως δεν «προτίθεται να το πουλήσει προς το παρόν. Είναι ζήτημα υπερηφάνειας για εμάς. Είναι ανεκτίμητο».