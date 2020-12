Πολιτική

Πέτσας: ο καθένας στο σπίτι του τα Χριστούγεννα

«Υπό αίρεση» η συγκέντρωση ατόμων από δύο οικογένειες στο γιορτινό τραπέζι. «Μπλόκο» στις μετακινήσεις μεταξύ νομών. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης.

Στην σταδιακή άρση του lockdown, το άνοιγμα της αγοράς ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και τη λήψη οικονομικών μέτρων που θα δώσουν «ανάσα» σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις στη χώρα αναφέρθηκε, μιλώντας στο Mega, o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στο πόσο χαλαρά ή πιο αυστηρά θα έπρεπε να είναι τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν από την κυβέρνηση, ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι «πάντα από την αρχή συνιστούσαμε στους πολίτες να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας. Όταν βρίσκεσαι σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό όπως είναι ο κορονοϊός εδώ και 10 μήνες είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία κόπωση να τηρήσουν οι πολίτες σχολαστικά τα μέτρα όπως τα τηρούσαν στο πρώτο lockdown. Για αυτό χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε πριν».

Απαντώντας στο κατά πόσο υπάρχουν φόβοι με το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ενόψει Χριστουγέννων, για νέα έξαρση του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας, υπογράμμισε πως οι κυβερνητικές κινήσεις γίνονται σταδιακά και προσεκτικά, ενώ προετοιμάζονται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για το ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης, ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι θα γίνει μετά τις 14 Δεκεμβρίου.

Σχετικά με το αν θα υπάρξει σταδιακή άρση του lockdown ανά περιφέρεια, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εισηγήσεις από τους ειδικούς, υπογραμμίζοντας πως τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δείχνουν πως η διασπορά του ιού έχει φύγει από τα αστικά κέντρα και έχει μεταφερθεί σε χωριά και κωμοπόλεις, με αποτέλεσμα εκεί επειδή υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας και της οικειότητας, ο αριθμός των κρουσμάτων να μην μειώνεται.

Για το αν θα επιτραπεί η μετακίνηση από σπίτι σε σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο κ. Πέτσας σημείωσε πως «η γενική κατεύθυνση είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε τις οικογένειες να γιορτάσουν στα σπίτια τους, ενδεχομένως μαζί με μία ακόμα οικογένεια» χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες τονίζοντας πως είναι δύσκολο να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης εργαζομένων και επιχειρήσεων που σχεδιάζει να λάβει η κυβέρνηση με φόντο το δεύτερο lockodown ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως ο πρωθυπουργός έχει τονίσει πως όπου μπορεί η κυβέρνηση να στηρίξει όσους δεν έχουν τύχει κάποιας στήριξης από την Πολιτεία, θα το πράξει. Οι υγειονομικοί αντιμετώπισαν το τελευταίο διάστημα σοβαρές προκλήσεις και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τέτοιου είδους στοχευμένες παρεμβάσεις.

Τέλος μιλώντας για το κατά πόσο οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού θα ξεκινήσουν στις 11 Ιανουαρίου και πώς θα πειστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως υπάρχει ένα σχέδιο με 1018 εμβολιαστικά κέντρα και δυνατότητα εμβολιασμού πάνω από 2 εκατομμυρίων πολιτών το μήνα, όμως σημασία έχει η προτεραιοποίηση και τα logistics. Η βασική κατεύθυνση είναι πως τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου θα έχουμε τα εμβόλια, με το υγειονομικό προσωπικό και τις ευαίσθητες ομάδες τους πληθυσμού, όπως άτομα άνω των 65 και με υποκείμενα νοσήματα, να είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν.