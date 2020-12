Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρήνος για 37χρονη γιατρό που έχασε την “μάχη” με τον ιό

Ο χαμός της βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της στο νοσοκομείο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Νοσοκομείο της Νάουσας με την είδηση του θανάτου 37χρονης εργαζόμενης. Η Ευαγγελία Γαζέπη, με καταγωγή από την Έδεσσα εκπαιδευτικός στο Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας, υπηρετούσε ως βοηθός ακτινολόγου στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου της Νάουσας.



Έδινε και αυτή καθημερινά μαζί με τους συναδέλφους της μάχη με τον κοροοϊό, αλλά δυστυχώς κλήθηκε να δώσει και προσωπική μάχη την οποία όμως δεν κατάφερε να κερδίσει, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της στο Νοσοκομείο της Νάουσας.

Συλλυπητήριο μήνυμα από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Νάουσας

"Ημέρα οδύνης και θλίψης για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Νάουσας για τον αδόκητο θάνατο της 37χρονης συναδέλφου μας Γαζέπη Ευαγγελίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας στην οικογένεια".

Από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Νάουσας,

Ο πρόεδρος Αντώνης Λογγινίδης