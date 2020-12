Αθλητικά

“Όρθιος” με… ανατροπή ο Άρης στο Περιστέρι

Οι Θεσσαλονικείς πήραν βαθμό κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Άρης αν και με δέκα παίκτες κατάφερε να το γυρίσει (2-2) και να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό μέσα στο Περιστέρι.

Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι θα έχει καλό ρυθμό, όμως οι δυο ομάδες εγκλωβίστηκαν στα δυνατά μαρκαρίσματα, στα πολλά φάουλ και στα νεύρα που μεταφέρθηκαν μέχρι την εξέδρα. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ήρθε από τους φιλοξενούμενους με το επικίνδυνο γύρισμα του Μπερτόλιο στο 18’ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Ο Ατρόμητος έδειχνε να έχει μεγαλύτερη διάθεση αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει φάσεις. Στο 35’ μια ατομική ενέργεια του Ενσικουλού είχε ως τελικό αποδεκτή τον Μουνίθ ο οποίος σούταρε με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ρόουζ. Ο Ευαγγελου είδε την παράβαση, έδωσε το πέναλτι και την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Άρη. Ο Μανούσος ευστόχησε από τα έντεκα βήματα και έκανε το 1-0. Ο Ατρόμητος με το αριθμητικό πλεονέκτημα ήθελε να καθαρίσει νωρίς το ματς και το πέτυχε στο 51’ με τον Μουνίθ να κάνει εντυπωσιακή ενέργεια και με ωραίο πλασέ να στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Σιαμπάνη.

Εκεί που το παιχνίδι φαινόταν να τελειώνει για τον Ατρόμητο ένα λάθος του Γκαλβάο έβαλε τον Άρη και πάλι στο ματς με τον Κάτσε να μειώνει σε 2-1 με κοντινό πλασέ στο 61’. Λίγο αργότερα (68’) ο Άρης έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Γιαννιώτη να αποκρούει το σουτ του Σάσα και στη συνέχεια της φάσης τον Ματίγια να στέλνει την μπάλα άουτ.

Η ανατροπή για τον Άρη ήρθε τελικά στο 81’ με το πλασέ του Σάσα έπειτα από γύρισμα του Μαντσίνι. Το 2-2 άναψε για τα καλά το ματς με τις δυο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης. Η ισοπαλία έμεινε μέχρι το τέλος με τον Αρη να νιώθει δίκαια ο μεγάλος κερδισμένος του αγώνα.