Κορονοϊός: Θρήνος για τον τραγουδιστή Χάρη Γαλανό

Είχε διαπρέψει στο Λονδίνο, έγραψε Ιστορία στη Βρετανία και τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο τραγουδιστής Χάρης Γαλανός, νικημένος από τον κορονοϊό.

Ο καλλιτέχνης που είχε μεσουρανήσεις στο Εlysee του Λονδίνου και είχε κάνει λαμπρή καριέρα στη Βρετανία, ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Μαρκήσιος Ντε Σαντ της νύχτας».

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, όπου και εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Ο τραγουδιστής νόσησε από κορονοϊό και όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, εισήχθη σε ΜΕΘ δημόσιου νοσοκομείου, όπου σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.