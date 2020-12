Κοινωνία

Γρηγορόπουλος: αστυνομικοί “παίζουν” και καταστρέφουν λουλούδια από το μνημείο του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκάλεσε η ασεβής στάση των ένστολων. Πως αντιδρά η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με χιλιάδες αστυνομικούς, λόγω της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δεν έλειψαν οι εντάσεις, τα επεισόδια και οι προσαγωγές, μετά από τις απαγορεύσεις σε πολίτες να προσεγγίσουν το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο μαθητής, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Ωστόσο, αρκετοί κατάφεραν να αφήσουν ένα λουλούδι στην μνήμη του παιδιού που δολοφονήθηκε άδικα πριν από 12 χρόνια.

Αίσθηση και αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που έχει αναρτηθεί από χρήστες στα social media, όπου έχει καταγραφεί αστυνομικός να έχει πάρει μια ανθοδέσμη με λουλούδια που άφησε στο μνημείο κάποιος πολίτης και να «παίζει» με αυτά, καταστρέφοντας τα, καθώς τα χτυπά με δύναμη επάνω σε συνάδελφο του.

Επείγουσα έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια επείγουσας διοικητικής έρευνας για επίμεμπτη συμπεριφορά αστυνομικού στην περιοχή των Εξαρχείων, που απεικονίζεται σε βίντεο που αναπαράγεται σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».