Κοινωνία

Τον εξαπάτησαν και του πήραν πάνω από 22.000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεισαν οι δύο απατεώνες τον άνδρα να τους καταθέσει τα χρήματα. Σε άλλο νομό η σύλληψη.

Με την πρόφαση της τακτοποίησης οφειλής, δύο άτομα εξαπάτησαν ένα τρίτο στην Ημαθία αποσπώντας περισσότερα από 22.000 ευρώ. Πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία συνελήφθη σε περιοχή της Αχαΐας και έναν άγνωστο συνεργό της ο οποίος αναζητείται καθώς είχε πείσει έναν Έλληνα να μεταφέρει στο λογαριασμό της 22.850 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 2020, ο συνεργός της συλληφθείσας προσποιούμενος γνωστό πρόσωπο ενός άνδρα στην Ημαθία, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του για την τακτοποίηση οφειλής που εκκρεμούσε μεταξύ τους.

Στην συνέχεια δίνοντας οδηγίες στο θύμα, τον κατεύθυνε παραπλανητικά να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας, το χρηματικό ποσό των 22.850 ευρώ.

Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών, η γυναίκα εντοπίσθηκε σε περιοχή της Αχαΐας και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού της.