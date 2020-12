Παράξενα

Ξεπάρκαρε το αυτοκίνητο κι έπεσε σε περίπτερο (βίντεο)

Πάνω σε περίπτερο κατέληξε ένα αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές.

Ένα αξιοπερίεργο τροχαίο σημειώθηκε στη Ναύπακτο, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει πάνω σε ένα περίπτερο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο στάδιο της πόλης. Δύο οδηγοί είχαν σταθμεύσει μπροστά στο περίπτερο, για να ψωνίσουν.

Βάζοντας μπρος για να φύγει ο ένας βρέθηκε πάνω στο περίπτερο, παρασύροντας το ψυγείο και τις προθήκες του, έπειτα διέσχισε κάθετο το δρόμο και σταμάτησε στην αντίθετη λωρίδα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, όχι όμως και κάποιος τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά το τμήμα τροχαίας Ναυπάκτου.

Πηγή: nafpaktianews.gr