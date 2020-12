Αθλητικά

“Διπλό” του Απόλλωνα στο Ηράκλειο

Η “ελαφρά ταξιαρχία” πήρε τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης στο πρωτάθλημα. Επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ μέσα στο Ηράκλειο.

Η ομάδα του Γιώργου Παράσχου, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Βέρχουλστ, έμεινε έτσι για τέταρτο παιχνίδι αήττητη καθώς εκτός από την ισοπαλία με τη θεσσαλική ομάδα, είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης και πανηγύρισε μόλις το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του, αν και καλύτερος από τον Απόλλωνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, υποχρεώθηκε στην δεύτερη εντός έδρας ήττα φέτος (η πρώτη ήταν από τον Ολυμπιακό) και δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις νίκες επί του ΠΑΣ Γιάννινα και του Βόλου.

Ο Απόλλων Σμύρνης ευτύχησε στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Φατιόν από στημένη φάση.

Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοση τους, πήραν την κατοχή της μπάλας (67%-33% στο ημίχρονο) και την πρωτοβουλία των κινήσεων, και είχαν δύο κλασσικές ευκαιρίες με τον Γρίβα για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 27’ και το 38’ χωρίς όμως, αποτέλεσμα.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το μηδέν στην άμυνα πιέζοντας τον αντίπαλο και παίζοντας με αντεπιθέσεις, σε μία από τις οποίες στο 36’ ο Μπεντινέλι δεν τελείωσε σωστά την επίθεση.

Σε γενικές γραμμές το πρώτο 45λεπτο είχε ένα γκολ και αρκετές φάσεις (6-5 οι τελικές).

Στο β’ ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε ορεξάτος, έκλεισε στα καρέ του τον Απόλλωνα, πίεσε και δημιούργησε ευκαιρίες για να σκοράρει αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί, που κόντρα στη ροή του αγώνα, βρήκαν δίχτυα και σημείωσαν το 0-2 με τον Ντάουντα, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στον αγώνα, στο 71ο λεπτό.

Οι Κρητικοί παρά τις αλλαγές του Γιώργου Σίμου, δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάτι καλό μέχρι το φινάλε.