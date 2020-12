Αθλητικά

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΣ Γιάννινα

Οι Γιαννιώτες δεν δυσκολεύθηκαν απέναντι στη Λαμία στους “Ζωσιμάδες”.

Kλειστό παιχνίδι στο α΄ημίχρονο στους “Ζωσιμάδες”. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την εδαφική υπεροχή, ωστόσο δεν δημιούργησε επικίνδυνες φάσεις μπροστά από την εστία των φιλοξενούμενων, με εξαίρεση την στιγμή που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα και απέκτησε το προβάδισμα στο σκορ. Στο 30΄ έπειτα από σέντρα ακριβείας του Εραμούσπε από τα αριστερά, ο Ελευθεριάδης με έξοχη γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λαμίας (1-0).

Η ομάδα της Φθιώτιδας όπως πριν από το γκολ του ΠΑΣ, έτσι και μετά την παραβίαση της εστίας της, δεν κατάφερε να φανεί μεσοεπιθετικά και περιορίστηκε σε απόλυτα παθητικό ρόλο στο ματς.

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε στο β΄ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και στο 53΄είχαν μια καλή στιγμή να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους, όταν μετά από σέντρα του Πρίσμαν, ο Παμλίδης δεν πρόλαβε να πιάσει την προβολή από θέση βολής.

Η Λαμία έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία στα καρέ των Ηπειρωτών στο 54΄, όταν σουτ του Ρόμανιτς από το ύψος της περιοχής έδιωξε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης.

Σε μια προσπάθεια να τονώσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του ο τεχνικός της Λαμίας, Μπάμπης Τεννές, έριξε στο παιχνίδι τους Ντέλετιτς και Αραμπούλι στο 56΄ με τον πρώτο να΄χει ένα καλό συρτό σουτ που μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης στο 75΄.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα διαχειρίστηκε με άνεση το υπέρ του σκορ ζευγάρωσε τα τέρματά του με εύστοχο πέναλτι του Παμλίδη στο 86΄(το πέναλτι κέρδισε ο Πίρσμαν από τον Μπεχαράνο) και χωρίς να φορτσάρει πήρε το “τρίποντο” και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.

Η Λαμία πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις της , έφυγε με άδεια χέρια από τα Γιάννενα και παραμένει χωρίς νίκη...κολλημένη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 2 βαθμούς στο ενεργητικό της.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Χουτεσιώτης, Οικονομόπουλος, Πίρσμαν, Παντελάκης, Εραμούσπε, Σιόντης, Κάστρο, Μπρένερ (64΄Καρτάλης), Ελευθεριάδης (92΄Νάουμετς), Ντομίνγκεθ (77΄Κάργας), Παμλίδης (92΄Δούμτσης).

ΛΑΜΙΑ: Θεοδωρόπουλος, Σκόνδρας, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μπεχαράνο (91΄Πλαβαντισβίλι), Μπουλούλης (56΄Αραμπούλι), Ρόμανιτς, Βασιλόγιαννης(56΄Ντέλετιτς), Καραμάνος, Μπαχανάκ (79΄Τσούκαλος).