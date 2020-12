Υγεία - Περιβάλλον

Έλληνες επιστήμονες στον ΑΝΤ1 για το “φάρμακο του Τραμπ” (βίντεο)

Ελπίδα για τη θεραπεία από τον κορονοϊό τα μονοκλωνικά αντισώματα. Πώς λειτουργούν, οι ειδικοί εξηγούν.