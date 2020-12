Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: Αποκαλύψεις - σοκ από τον ιταλικό Τύπο

Τα σενάρια για τη διαθήκη και τα 11 παιδιά που δεν έχει αναγνωρίσει.

Νέες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που βύθισε σε θλίψη το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, φέρνει στο φως η ιταλική Repubblica

Βάσει του ρεπορτάζ, ο θρυλικός άσος δεν άφησε κανένα περιουσιακό στοιχείο στις κόρες του, ούτε στην πρώην σύζυγό του, Βερόνικα Ογιέντα, ενώ φέρεται να είχει εξασφαλίσει πως η περιουσία του – ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων – θα πήγαινε σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος σε βίντεο πριν από μερικά χρόνια!

Ο «Θεός» διέθετε μάλιστα τραπεζικούς λογαριασμούς σε Μονακό, Ντουμπάι, Σιναλόα, Μινσκ και Αβάνα, ενώ σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές έχει περισσότερα από 11 παιδιά τα παιδιά δεν αναγνώρισε ποτέ!

Συγκεκριμένα, είχε αναγνωρίσει δύο γιους και τρεις κόρες από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες – συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του Κλόντια Βιλαφάνε και την πρώην συντρόφου του, Βερόνικα Ογιέντα.

Ο ενήλικος πλέον γιος του, Ντιέγκο Τζούνιορ είναι καρπός του έρωτά του με το μοντέλο από την Ιταλία Κριστίνα Σινάγκρα και η 23χρονη Τζάνα γνώρισε τον μπαμπά της για πρώτη φορά έξι χρόνια μετά την δικαστική διαμάχη με την μητέρα της Βαλέρια Σαμπαλέν. Όμως , έχει δύο κόρες από την πρώην σύζυγό του, την 32χρονη Ντάλμα και την 30χρονη Τζιανίνα και έναν επτάχρονο γιο, τον Ντιέγκο Φερνάντο από την πρώην σύντροφό του Βερόνικα Ογιέντα.



Σε βίντεο που γυρίστηκε από το σπίτι του στην Αργεντινή, ο Μαραντόνα, που έχει δώσει μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, είχε πει: «Θέλω να σας πω ότι δεν πεθαίνω, ότι κοιμάμαι ήσυχα γιατί εργάζομαι. Απαντώντας στους φόβους για την υγεία του, τους οποίους προκάλεσε η κόρη του Τζιανίνα ζητώντας από τους θαυμαστές να «προσευχηθούν γι’ αυτόν» και ισχυριζόμενη ότι του χορηγούν ηρεμιστικά, πρόσθεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα: «Δεν ξέρω τι εννοούσε ή τι ερμήνευσε. Αυτό που ξέρω ότι ότι καθώς μεγαλώνεις, ο κόσμος ανησυχεί περισσότερο για το ότι θα φύγεις, παρά για το πώς είσαι. Σας λέω όλους ότι δεν θα αφήσω τίποτα, όλα θα τα δωρίσω. Δεν πρόκειται να τους χαρίσω τίποτα από όσα κέρδισα σε όλη μου την ζωή, θα τα κάνω όλα δωρεές».

Πέρυσι, η Τζιανίνα, μία από τις δύο κόρες του θρύλου του ποδοσφαίρου , είχε αστειευτεί αφότου δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα τριών παιδιών που λέγεται ότι είναι δικά του, στην Κούβα: «Χρειάζονται μόνο τρία ακόμη για την ομάδα των 11. Μπορείς να τα καταφέρεις». Τον Οκτώβριο του 2019 , η 23χρονη μελαχρινή κοπέλα Μαγκάλι Τζιλ, εμφανίστηκε στα κανάλια λέγοντας ότι είναι παιδί του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Μάλιστα, το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα της Αργεντινής «Intrusos» είχε μεταδώσει πως, πέρυσι τον Απρίλιο είχε καταφύγει στη δικαιοσύνη για να αποδείξει πως ήταν όντως πατέρας της.

«Η μητέρα της δεν την μεγάλωσε, αλλά η οικογένεια που την υιοθέτησε, της έδωσε όλη την αγάπη της. Πρόσφατα, ανακάλυψε πως δεν αυτοί οι βιολογικοί της γονείς και πως ο πατέρας της θα μπορούσε να είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», είχε αναφέρει το δίκτυο. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η 23χρονη είχε ζητήσει από τον Μαραντόνα να κάνει τεστ DNA καθώς η υπόθεσή της είχε «κολλήσει».

Σε δηλώσεις της στον δημοσιογράφο από την Αργεντινή Τόμας Ντέντε, είπε πως «δυστυχώς, δεν μπορέσαμε ακόμα να οριστικοποιήσουμε μια ημερομηνία για την διεξαγωγή τεστ DNA. Θα ήθελα να πιστέψω πως η επιθυμία που εξέφρασε ο δικηγόρος του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, εξακολουθεί να υπάρχει, ώστε να επιλυθεί το θέμα το συντομότερο δυνατό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ενα μήνα νωρίτερα, ο Σαντιάγκο Λάρα, από την Αργεντινή, όπου ο Μαραντόνα ήταν επικεφαλής της ομάδας Gimnasia y Esgrima, έκανε μια νέα τηλεοπτική έκκληση για τον θρύλο του ποδοσφαίρου, να τον αναγνωρίσει ως γιο του. Ο έφηβος είχε χάσει τη μητέρα του σερβιτόρα στο επάγγεμα Ναταλία Γκαράτ , σε ηλικία 23 ετών από καρκίνο του πνεύμονα και τον μεγάλωσε ο πρώην φίλος της Μαρτσέλο Λάρα.

Το 2016, ο Λάρα είχε δηλώσει: «Μου είπαν ότι ο πραγματικός πατέρας μου είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο πατέρας μου θα είναι πάντα ο Μαρτσέλο Λάρα, αλλά μου είπαν ότι ο πατέρας μου είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Νομίζω ότι του μοιάζω. Έχω το πρόσωπό, τις μπούκλες, τα πάντα. Κοιτάζω τον Μαρτσέλο και ξέρω ότι δεν μοιάζουμε. Το ανακάλυψα όταν πέρασα μπροστά από ένα περίπτερο κοντά στο σπίτι μου σε ηλικία 13 ετών και είδα ένα εξώφυλλο περιοδικού με το πρόσωπο του Μαραντόνα και το δικό μου με πίξελ από κάτω. Σοκαρίστηκα γιατί δεν ήξερα τι έκανα στο περιοδικό. Έτρεξα στο σπίτι και ρώτησα τον Μαρτσέλο τι συνέβαινε και μου εξήγησε τα πάντα. Μου είπε ότι η μητέρα μου ήταν μοντέλο όταν ήταν νέα και μου είπε πως είχε την αίσθηση ότι δεν ήμουν δικός του γιος. Μου είπε ότι είχε ζητήσει τεστ DNA αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ».

Ο δικηγόρος του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, είχε πει πάντως μήνες πριν από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, ότι θα μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες του ως πατέρας του Σαντιάγκο εάν επιβεβαιωνόταν πως ήταν γιος του. «Όλοι γνωρίζουν πως στην Αργεντινή υπάρχει ο Σαντιάγκο και ένα άλλο άτομο για το οποίο συζητούν» αν και άλλα MME έχουν υποθέσει πως το 11ο παιδί του, πρέπει να είναι το τέταρτο από την Κούβα, είχε δηλώσει.

Τα άλλα τρία από την Κούβα, των οποίων τα ονόματα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί είναι οι Τζοάνα, Λου και Τζαβιελίτο, που γεννήθηκαν αφότου ο Ντιέγκο Μαραντόνα μετακόμισε εκεί τον Φεβρουάριο του 2000 για να απεξαρτηθεί από τις καταχρήσεις του. Ο δικηγόρος του πάντως είχε παραδεχτεί τον Οκτώβριο του 2018 ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν «άτακτος» στην Κούβα, είχε δηλώσει: «Θα υπάρξουν πολλοί απόγονοι του Μαραντόνα, πολλοί, ακόμη κι αν σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό».