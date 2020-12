Παράξενα

Κάρπαθος: “πάρτι” στο νεκροταφείο για τον Άγιο Νικόλαο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος αντιδράσεων στο νησί. Έκπληκτος δηλώνει ο Δήμαρχος, Γ. Νισύριος, καταδικάζοντας τις πρωτοβουλίες συγκεκριμένων κατοίκων.