Ένταση με Χρυσοχοΐδη - Σπίρτζη: Τα επεισόδια στα Εξάρχεια και η ανθοδέσμη

Το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και οι καταγγελίες από την αντιπολίτευση για αστυνομοκρατία.

«Θέλω να προειδοποιήσω και να ενημερώσω. Θα συνεχίσουμε. Είμαστε ακάθεκτοι στον δρόμο της νομιμότητας, της διεύρυνσης της δημοκρατίας, της ισονομίας και του περιορισμού της αυθαιρεσίας», είπε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ενημερώνοντας ότι χθες οι δυνάμεις των ΜΑΤ έφεραν κάμερες για τον περιορισμό της αυθαιρεσίας αστυνομικών και πολιτών, και οι κάμερες θα επεκταθούν και στις άλλες δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι ο ένας αστυνομικός που ασχημόνησε στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ελέγχεται με άμεση διαθεσιμότητα και ΕΔΕ που θα ολοκληρωθεί σε 15 ημέρες αλλά 4.999 αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, αποτρέποντας για δεύτερη φορά να μην καεί η πόλη.

Είχε προηγηθεί η επιλογή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Σπίρτζη να εισέλθει στην αίθουσα της Γερουσίας που συζητά τις σωφρονιστικές ρυθμίσεις με μια ανθοδέσμη την οποία πρόσφερε στον κ. Χρυσοχοΐδη, τον πρωθυπουργό και τον Αττικάρχη, «σαν και αυτή που διέλυσε ο αστυνομικός των ΜΑΤ πάνω σε συνάδελφό του και στη συνέχεια τα πάτησε στο δρόμο». Η εμφάνιση του κ. Σπίρτζη στην αίθουσα της Ολομέλειας προσέκρουσε την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Σοφίας Βούλτεψη ότι «επιχειρεί να διακωμωδήσει ένα σοβαρό περιστατικό» και να παίξει θέατρο στη Βουλή.

Η ανθοδέσμη

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε το λόγο και κατήγγειλε «απαράδεκτα γεγονότα αστυνομικής βίας που καταπατούν τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και προσβάλλουν τον ελληνικό λαό και την πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών».

Ο κ. Σπίρτζης απευθύνθηκε στον υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κρατώντας μια ανθοδέσμη με τρία τριαντάφυλλα. «Κύριε υπουργέ, σας έφερα λίγα λουλούδια, σαν και αυτά που διέλυσε αστυνομικός των ΜΑΤ πάνω σε συνάδελφό του και στη συνέχεια τα πέταξε με απαξία πάνω στο δρόμο. Η πράξη αυτή αποτελεί προσβολή στον δολοφονημένο 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, στον ελληνικό λαό, προσβολή στη Δημοκρατία, προσβολή στους γονείς και στη μάνα που δεν είδε ποτέ ξανά το παιδί της. Να δώσετε ένα λουλούδι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να κρατήσετε από ένα εσείς και να δώσετε ένα και στη φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ για να θυμάστε κάθε μέρα τους ακροδεξιούς θύλακες που έχετε αφήσει να ξεσαλώνουν, να εφαρμόζουν, με τον τρόπο που εφαρμόζουν τις εντολές σας, που καταπατούν κάθε έννοια δημοκρατικού και ατομικού δικαιώματος, με απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης ενώ τηρούν όλα τα μέτρα, με δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις χωρίς λόγο, με συλλήψεις ακόμα και δικηγόρων και μάλιστα των δικηγόρων που ήταν πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με τραμπουκισμούς, με παρενοχλήσεις γυναικών, με ρίψεις κρότου λάμψης στο εσωτερικό πολυκατοικίας. Κυρία πρόεδρε, ζητάμε να τα δώσετε στον κ. Χρυσοχοΐδη, ζητάμε από τον πρόεδρο της επιτροπής ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου σε αυτή την επιτροπή που συζητάει το σχέδιο νόμο και για την εκπαίδευση των αστυνομικών μας», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Βούλτεψη: «Θέατρο ΣΥΡΙΖΑ»

Η στάση του βουλευτή προκάλεσε την αντίδραση της προεδρεύουσας Σοφίας Βούλτεψη. «Δεν μπορείτε να δίνετε ανθοδέσμες μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας, εντάξει; Αυτό το θέατρο κάποτε πρέπει να το σταματήσετε στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν ακούστε… καθήστε κάτω κύριε Σπίρτζη! Είστε πολύ εντάξει στην υποκριτική τέχνη! Καθήστε κάτω, τελείωσε το σκετσάκι σας! Σκετσάκι κάνετε! Ήρθατε εδώ με μια ανθοδέσμη για να παίξετε θέατρο! Ακούστε κύριε Σπίρτζη, ούτε ο αστυνομικός έκανε σωστή χρήση της ανθοδέσμης ούτε όμως και εσείς. Όχι μόνο γιατί τη χρησιμοποιήσατε στο Κοινοβούλιο, διότι οι ανθοδέσμες, όπως ξέρετε χρησιμεύουν σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και επειδή διακωμωδείτε ένα σοβαρό, ένα θλιβερό περιστατικό που ερευνάται και που, αν θέλετε, περισσότερο φαίνεται να αφορά την ανθρώπινη ψυχή, και λιγότερο την αστυνομία στο σύνολό της», είπε ο Σοφία Βούλτεψη και συνέχισε, καθώς από το έδρανο παραπονούνταν και κατήγγειλε ο Χρήστος Σπίρτζης: «Ακούστε κύριε Σπίρτζη η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι σόου. Και να το κάνετε αυτό εντός του Κοινοβουλίου που όλοι οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε το σύνταγμα και τις ανθρώπινες αξίες. Όσο προσβολή αποτελεί η πράξη την οποία περιγράψατε και της οποίας τα αίτια διερευνώνται -και μην βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, εσείς οι άμεμπτοι και οι άσπιλοι- όσο προσβολή προκαλεί αυτό, άλλο τόσο προσβολή αποτελεί το θέατρο που κάνετε αυτή τη στιγμή και θέλετε αυτό το θέατρο, δηλαδή τη διακωμώδηση της χθεσινής ημέρας, να κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή. Θέλετε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή ενώπιον της ανθοδέσμης; Καθίστε κάτω! Σας παρακαλώ! Καθίστε κάτω! Αυτά στις εκλογές. Είχε χθες στη Βενεζουέλα. Να πάτε να τα κάνετε εκεί που έβγαλε ο Μαδούρο μόνο τους δικούς του. Ακούστε, εδώ είναι κοινοβούλιο. Διακωμωδήσατε τη χθεσινή ημέρα και ένα περιστατικό θλιβερό, και θέλετε μήπως να στήσουμε την ανθοδέσμη σας να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή μπροστά της; Ας είμαστε πιο σοβαροί κύριε Σπίρτζη. Αντί να σκύψουμε στο σοβαρό γεγονός της πανδημίας που τα παιδάκια δεν πάνε σχολείο και πάνε και κοιτάνε έξω από τις αυλές των σχολείων τους με νοσταλγία και αγάπη, αντί να σεβαστούμε αυτό- στο Νεπάλ στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη- όπως έχουν τα δικά μας παιδιά. Τα πράγματα, άμα δείτε φωτογραφίες, είναι πιο σοβαρά από το κάνουμε διαδηλώσεις στους δρόμους».





Χρυσοχοΐδης: «Στον δρόμο της νομιμότητας»

«Δεν εξεπλάγην από τη χειρονομία του φίλτατου κ. Σπίρτζη γιατί δυστυχώς σε αυτή την αίθουσα ο λαϊκισμός δυστυχώς αφθονεί, μετά τις τόσες μεγάλες περιπέτειες που πέρασε ο ελληνικός λαός, η χώρα και το πολιτικό σύστημα», απάντησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόοσέθεσε:

«Η χθεσινή ημέρα επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, μαζί με την περσινή, ήταν οι μοναδικές που δεν κάηκε η Αθήνα. Για δεύτερη φορά δεν κάηκε η Αθήνα! Δεν καταστράφηκε η πόλη! Με εξαίρεση τα επεισόδια στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, δεν υπήρξαν συγκρούσεις πουθενά. Παρεμπιπτόντως στο ΑΤ Κολωνού, τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί με σοβαρά κατάγματα και ούτε ένα σχόλιο δεν ακούστηκε από τους λαλίστατους βιαιολόγους των κοινωνικών μέσων και τους αντίστοιχους γυρολόγους των καναλιών. Η ευαισθησία τους εξαντλήθηκε στην ανθοδέσμη».

Είναι μεγάλη ντροπή είτε το Πολυτεχνείο είτε η 6η Δεκεμβρίου να έχουν εξελιχθεί εθιμικά σε γιορτές μίσους κατά της αστυνομίας και του πολιτικού συστήματος, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και προσέθεσε: «Είναι άγονο και κοστοβόρο να χρειάζονται 5.000 αστυνομικοί για τιμηθεί μια επέτειος. Τόσα χρόνια κάποιοι ανέχθηκαν πεντακόσιους, χίλιους να καίνε τις πόλεις και να καταστρέφουν. Αυτό τελείωσε. Θα πάρει λίγο χρόνο ίσως αλλά αυτό έκλεισε.

Η τεράστια πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν ασχολήθηκε με τη χθεσινή ημέρα. Απομένουν οι χίλιοι και κάποιοι ακόμα που εκπροσωπούν μια ευπώλητη, στο παρελθόν, υπερευαισθησία δικαιωμάτων. Η δημοκρατία επανέρχεται. Η ασυλία των “παιδιών με τις μολότοφ” και κάποιων φωνακλάδων, δεν υπάρχει πλέον! Ο νόμος είναι ένας, η νομιμότητα είναι μια. Κάποια καλή κοινωνία της Αθήνας δεν εξαιρείται, όσοι φωνάζουν δεν εξαιρούνται. Αυτό επιτάσσει το δίκαιο αυτό είναι δημοκρατία. Η δήθεν αριστερή ευαισθησία είναι μια τυφλή αδιαλλαξία εχθροπάθειας, αδυναμία κατανόησης, φθηνή εκμετάλλευση της οργής. Η καταγγελία έχει γίνει πλέον συνήθεια και για ορισμένους επάγγελμα. Γι΄αυτό και η κοινωνία σας έχει γυρίσει την πλάτη».

Ο υπουργός μίλησε για αντικοινωνική συμπεριφορά. «Αυτή η στάση είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Μέσα στον κορονοϊό, σε 374 προσαγωγές που έγιναν χθες, έξι μόνο δέχθηκαν να κάνουν τεστ covid διότι βρέθηκαν σε συνθήκες αυξημένου συγχρωτισμού. Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν αγέρωχα. Το μίσος στον εχθρό κυριάρχησε της ευθύνης. Η πιθανότητα να κολλήσουν συμπολίτες τους υποχωρεί μπροστά στο φανατισμό της μπροστά την αδιαλλαξία της εχθροπάθειας. Αυτοί που αρνήθηκαν το τεστ έκαναν μετά μήνυση στον Αττικάρχη διότι τάχα οι αστυνομικοί δεν άλλαζαν γάντια!», είπε και πρόσθεσε:

«Οι μεγάλες κουβέντες περί δημοκρατίας, κρύβουν μια παρακμιακή, μια βαρετή και ανυπόληπτη στάση. Ένας αστυνομικός ασχημόνησε με την ανθοδέσμη. Οι 4.999 έκαναν τη δουλειά τους. Η ηγεσία της Αστυνομίας αντέδρασε αμέσως. Ελέγχει τον έναν με άμεση διαθεσιμότητα και ΕΔΕ που θα ολοκληρωθεί σε 15 μέρες. Είναι, όμως, καθαρή πολιτική επιλογή να διαλέγει κάποιος την αναφορά του στον έναν και όχι στους 4.999 που έκαναν τη δουλειά τους και να ξεχνά τους 4 τραυματίες αστυνομικούς στον Κολωνό. Χθες οι δυνάμεις των ΜΑΤ έφεραν κάμερες για πρώτη φορά. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν ακούστηκε επίσης ούτε μια κουβέντα για το κατά παγκόσμια ομολογία αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της αυθαιρεσίας και των αστυνομικών και των πολιτών. Θέλω να προειδοποιήσω και να ενημερώσω, θα συνεχίσουμε. Είμαστε ακάθεκτοι στο δρόμο της νομιμότητας της διεύρυνσης της δημοκρατίας, της ισονομίας και του περιορισμού της αυθαιρεσίας».

ΝΔ

Έντονη ήταν και η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ Ανδρέα Κουτσούμπα. «Ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του οργάνου, για την οποία θα επιληφθούν τα αρμόδια όργανα, νομίζω ότι ο λαϊκισμός έφτασε στο έσχατο σημείο. Χτίζουν πολιτικές καριέρες στο πτώμα ενός παιδιού που πράγματι δολοφονήθηκε, αλλά είναι αδύνατο μέσα στο κοινοβούλιο να γίνονται τέτοιοι λαϊκισμοί και θέατρα. Ο λαός θα τους κρίνει όταν έρθει η ώρα», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Κίνημα Αλλαγής

«Αυτό το οποίο συνέβη χθες είναι λυπηρό και καταδικαστέο. Δείχνει το βάθος της δουλειάς που πρέπει να γίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον εκδημοκρατισμό των Σωμάτων Ασφαλείας», είπε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης.

«Δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν διαμορφωθεί θύλακοι στο εσωτερικό των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν σαφώς μια αντιδημοκρατική κατεύθυνση. Το είχαμε δει δυστυχώς στις εκλογές όταν ψήφισαν χωριστά τα αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα. Ήταν κάτι που με είχε θορυβήσει τότε ως δήμαρχο. Αλλά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος βίας τον οποίο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Η δραστική πρωτοβουλία πρέπει να έρθει από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν αμφισβητώ ότι κάποια μέτρα θετικά έχουν ληφθεί, όπως η ανάθεση στον Συνήγορο των Πολίτη αρμοδιοτήτων για τα πειθαρχικά. Περιμένουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε απολογισμό. Οι αστυνομικοί πρέπει να φέρουν κάμερες ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη δράση τους. Αλλά αυτό πρέπει να φροντίσετε να μην είναι κάτι που μόνο επί της υπουργίας σας θα ισχύσει. Ξέρετε πολύ καλά πόσο συγκεκριμένα μέτρα αποδυναμώνονται, όχι μόνο με την αλλαγή μιας κυβέρνησης αλλά και με την αλλαγή ενός υπουργού», σημείωσε ο Γιώργος Καμίνης και πρόσθεσε:

«Επειδή πρέπει να είμαι ακριβοδίκαιος, θέλω να πω ότι έπρεπε να έχουμε καταδικάσει και την επίθεση που έγινε στο ΑΤ Κολωνού με πέντε τραυματίες αστυνομικούς. Αυτό το λέω όχι για να συμψηφίσω τη βιαιότητα αλλά για να τονίσω ότι η βία εκτρέφει τη βία και μπλεκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Τα μέτρα εκδημοκρατισμού που παίρνετε πρέπει να έρθετε κάποια μέρα στη Βουλή, να μας τα εκθέσετε. Έχω κάνει πρόταση να έρθει ο κ. Αλιβιζάτος να μας μιλήσει για την έκθεση που υπέβαλε στο κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχετε κι εσείς την ηθική και πολιτική υποχρέωση να είστε παρών, διότι στο κάτω κάτω ήταν και δική σας πρωτοβουλία και να μας εκθέσετε τις απόψεις σας».

ΚΚΕ

«Δεν χωράνε επανάπαυση και ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα γιατί είναι απαράδεκτη εικόνα που βγάζει και μια χυδαία πλευρά αστυνομικών που χαριεντίζονταν με ένα τέτοιο τρόπο ενάντια στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού και όσων την ανέχτηκαν», είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και προσέθεσε: «Αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά. Αυτές οι συμπεριφορές γεννώνται από τον τρόπο που η κυβέρνηση τροφοδοτεί την καταστολή, τροφοδοτεί και εντείνει όλο αυτό το διάστημα τον αυταρχισμό για να επιβάλει σιγή νεκροταφείου, σε όλους τους εργαζόμενους στα σωματεία που δεν μπορεί να μην εκφράσουν σε αυτές τις συνθήκες τα δικαιώματά τους. Αυτή η τακτική από την μεριά της κυβέρνησης, στρώνει το έδαφος για τέτοια περιστατικά που δεν μπορεί να θεωρηθούν μεμονωμένες παρεκκλίσεις. Αυτό έχει να κάνει και με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που δεν μπορεί να θεωρεί παρεκκλίνουσα κάθε κινητοποίηση του εργατικού κινήματος, κάθε λαϊκή κινητοποίηση και να βλέπει ως εχθρό τους εργαζόμενους και το λαό. Γι΄αυτό θεωρούμε ότι οι ευθύνες για τέτοια περιστατικά είναι πολιτικές».

Ελληνική Λύση

Για σόου κατηγόρησε τον κ. Σπίρτζη, ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης. «Ειλικρινά, με πείραξε αυτό που έκανε ο κ. Σπίρτζης διότι είναι ένα σόου και τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό το πράγμα και να ειπωθούν αυτά τα λόγια σήμερα εδώ. Εγώ δεν θα κάνω το συνήγορο των Ελλήνων αστυνομικών. Κάνουν λάθη και παραλείψεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Όμως είναι αδιανόητο να λέμε ότι υπάρχουν ακροδεξιοί θύλακες στην Αστυνομία, συλλήβδην, και να μην καταδικάζουμε τα επεισόδια στον Κολωνό και αλλού όταν υπάρχουν τραυματίες Έλληνες αστυνομικοί. Ακούστε κύριε Σπίρτζη, τα ελληνόπουλα αυτά είναι παιδιά μας. Θα μπορούσε να ήταν γιος σας. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζονται οι άνθρωποι που είναι εντεταλμένοι σε αυτό να κάνουν σεμινάρια για το πώς πρέπει να φέρονται οι Έλληνες αστυνομικοί. Όμως για σκεφτείτε ένα παιδί, νεαρό, έκανε μια ενέργεια. Πιστεύετε ότι αυτή η ενέργεια ήταν ενός ακροδεξιού ανθρώπου; Ενός που είχε ιδεολογίες και καταδίκασε όλο αυτό που έγινε για την επέτειο; Ήμουν πολλά χρόνια στις ΕΔ και έχω εμπειρία. Έπαιξε αυτό το παιδί και έκανε μια χειρονομία, δηλαδή πρέπει να του φορτώσουμε επάνω του ότι είναι ακροδεξιός ντε και καλά; Ότι υπάρχουν θύλακες; Όχι δεν υπάρχουν, όλα τα ελληνόπουλα στην Ελληνική Αστυνομία είναι πέρα για πέρα δημοκρατικά. Η δημοκρατική τους συνείδηση είναι δεδομένη. Είναι δικά μας παιδιά. Εσείς δεν έχετε του ΣΥΡΙΖΑ παιδιά στην ΕΛΑΣ; Ο αστυνομικός που σας φυλάει τι είναι; Μην κατηγορούμε αυτά τα νέα παιδιά. Έπαιξε, έκανε ένα λάθος. Εντάξει. Να τον καταδικάσουμε, να του κάνουμε ΕΔΕ, να τον διώξουμε. Να τον καθαρίσουμε τελικά; Όχι, η Ελληνική Λύση σας έχει πει ότι η κυβέρνηση με το απαγορεύει συλλήβδην, αυτά έχουν αντίκτυπο, σας το είχαμε πει και με την 28η Οκτωβρίου. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μην εκθέτουμε αυτά τα νέα παιδιά που κινδυνεύουν κάθε δευτερόλεπτο της ζωής τους», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

ΜέΡΑ25

«Πραγματικά μόνο θλίψη προκαλούν οι χθεσινές εικόνες», είπε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα και κατήγγειλε «αναίτιες προσαγωγές πολιτών, μέχρι και των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, χωρίς κανένα λόγο».

«Σίγουρα μόνο γροθιά στο στομάχι κάθε δημοκράτη πολίτη και κάθε ανθρώπου που θυμάται τι συνέβη στις 6 Δεκεμβρίου είναι οι εικόνες με τον άνθρωπο των ΜΑΤ να καταστρέφει τα λουλούδια που είχε αφήσει μια ηλικιωμένη κυρία στο χώρο δολοφονίας του Αλέξανδρου, ειρωνευόμενος μάλιστα το νεκρό παιδί. Σήμερα, αν ζούσε ο Αλέξανδρος θα ήταν 27 χρονών, όμως δεν θα γυρίσει σπίτι του και δεν θα τον ξαναδεί η μητέρα του. Μάθαμε ότι θα γίνει ΕΔΕ με εντολή του αρχηγού της Αστυνομίας αλλά αυτό δεν μειώνει τη σφοδρότητα και την απέχθεια που αυτή η εικόνα γεννά και θεωρώ ότι την καταδικάζουμε όλοι μας. Είναι μια αποκρουστική εικόνα που δυστυχώς φέρνει στο προσκήνιο και δείχνει το βάρβαρο πρόσωπο που δείχνουν ορισμένοι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και αντί να φροντίσετε να το καθαιρέσετε και να το καθαρίσετε, το τρέφετε. Η μνήμη του Αλέξανδρου θα παραμείνει ανεξίτηλα χαραγμένη ανεξάρτητα από την όποια προσπάθεια βεβήλωσης της. Εξίσου καταδικαστέες ήταν και οι επιθέσεις που έγιναν στα δύο ΑΤ την προηγούμενη μέρα. Δυστυχώς η βία γεννά βία. Η δράση φέρνει αντίδραση. Καιρός είναι να εκδημοκρατίσουμε την ΕΛΑΣ» σημείωσε η κ. Μπακαδήμα.