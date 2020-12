Κόσμος

Μπορέλ: Η κατάσταση με την Τουρκία έχει χειροτερεύσει

Τι δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η κατάσταση σχετικά με την Τουρκία έχει χειροτερέψει τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Όλοι οι υπουργοί πιστεύουν ότι δεν έχουμε δει θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης στη συμπεριφορά της Τουρκίας. Αντιθέτως, από πολλές πλευρές, η κατάσταση έχει χειροτερέψει» σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αξιολόγηση από την πλευρά των υπουργών δεν είναι θετική, ενώ κάθε υπουργός θα ενημερώσει τον επικεφαλής της κυβέρνησής του πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εκτιμήσει την κατάσταση σχετικά με την Τουρκία και «θα λάβει τις αποφάσεις που θεωρεί αρμόζουσες», υπογράμμισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Όχι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά όλα τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πολύ καλά την ανάγκη να εκτιμηθεί προσεκτικά η κατάσταση με την Τουρκία» σημείωσε ο Ζοσέπ Μπορέλ.