Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεκινά ο μαζικός εμβολιασμός στη Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«V day» στη Βρετανία, η οποία ανοίγει τον «χορό» των εμβολίων για τον κορονοϊό, σε μία «ιστορική» όπως χαρακτηρίζεται, στιγμή.

Η Βρετανία ετοιμάζεται να ξεκινήσει σήμερα μια "ιστορική" εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, την πρώτη σε μια δυτική χώρα.

Η Βρετανία, που έχει πληγεί πιο σκληρά στην Ευρώπη από την πανδημία με τουλάχιστον 61.000 νεκρούς, είναι η πρώτη χώρα στο κόσμο που ενέκρινε το εμβόλιο το οποίο ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech. Η Ρωσία άρχισε να χορηγεί, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το δικό της εμβόλιο, το Sputnik V.

Αν η βρετανική βιασύνη να εγκριθεί το εμβόλιο επικρίθηκε από ορισμένους επιστήμονες, η επικείμενη εκστρατεία προμηνύεται κρίσιμη για τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Η διαχείριση της πανδημίας από τον πρωθυπουργό δέχτηκε πολλές επικρίσεις και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη οργή για τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι προκαλούν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Για τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού ως "V day", ημέρα της νίκης, "η εβδομάδα που έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή".

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κρόιντον, νότια του Λονδίνου, είναι ένα από τα 50 νοσοκομειακά "κέντρα" που στήθηκαν στην Αγγλία τα οποία άρχισαν να παραλαμβάνουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τις πρώτες 800.000 αρχικές δόσεις του εμβολίου που προέρχονταν από το βελγικό εργοστάσιο του Πιιρς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θα στηθούν επίσης 1.000 κέντρα εμβολιασμού.

Κατά την άφιξή τους, τα εμβόλια αφαιρέθηκαν από τα κουτιά τους με τον ξηρό πάγο από έναν τεχνικό φαρμάκων που φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, και τοποθετήθηκαν σε ένα ψυγείο όπου πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία -70 βαθμών.

"Το να ξέρουμε ότι είναι εδώ, ότι είμαστε ανάμεσα στους πρώτους στη χώρα που παίρνουμε το εμβόλιο, και άρα οι πρώτοι στον κόσμο, είναι απλώς απίθανο", ομολογεί η Λουίζ Κάφλαν, επικεφαλής φαρμακοποιός του νοσοκομειακού ομίλου.

Οι ένοικοι και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας θα είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, ένα έργο που περιπλέκεται λόγω των επιμελητειακών προκλήσεων που συνδέονται με την ανάγκη να διατηρηθούν τα εμβόλια σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Θα ακολουθήσουν οι υγειονομικοί και οι άνω των 80 ετών και κατόπιν κατά φθίνουσα ηλικία. Οι αρχές αναμένουν να εμβολιάσουν από τώρα και μέχρι την άνοιξη τις εννέα κατηγορίες που έχουν ορίσει, και περιλαμβάνουν τους άνω των 50 ετών, τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 99% των ασθενών που πέθαναν.

Η Βρετανία παρήγγειλε 40 εκατ. δόσεις του εμβολίου αυτού, που της επιτρέπει να προφυλάξει 20 εκατ. ανθρώπους, με δύο δόσεις να είναι απαραίτητες με διαφορά τριών εβδομάδων. Οι πρώτες δόσεις θα αρχίσουν να χορηγούνται αύριο επίσης στη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως η πλειονότητα του βρετανικού πληθυσμού θα πρέπει να περιμένει το 2021. Η διανομή του εμβολίου θα είναι "'μαραθώνιος και όχι σπριντ", προειδοποίησε ο ιατρικός διευθυντής του εθνικού συστήματος υγείας (NHS) Στίβεν Πάουις.