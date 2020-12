Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού κάνει δωρεάν τεστ την Τρίτη

Τα οκτώ σημεία της χώρας όπου οι πολίτες μπορούν να υποβληθούν σε δωρεάν τεστ από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

ΠΕ Πιερίας: Καρίτσα Πιερίας, Κατερίνη, 11:30-14:30

ΠΕ Πιερίας: Βρόντου Πιερίας, Κατερίνη, 10:00-14:00

ΠΕ Ημαθίας: Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας, 09:00-14:00

ΠΕ Αργολίδας: Νέο Ροεινό, Ναύπλιο, 09:00-14:00

ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Γεννηματά Φιλιππιάδας, 10:00-14:00

ΠΕ Λάρισας: Γ. Παπανδρέου 14, 10:00-16:00