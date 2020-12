Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου” με την Μαριάννα Τουμασάτου... έρχεται στον ΑΝΤ1

Ένα «τρυφερό ντοκιμαντέρ» με την συμβολή του Αλέξανδρου Μαραγκού... πίσω απο τον φακό.

Τι κρύβεται πίσω από μία φωτογραφία; Μία ανάμνηση. Ένα συναίσθημα. Μια στιγμή που «πάγωσε» στον χρόνο. Μία γέφυρα που ενώνει το πριν με το τώρα.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με παρουσιάστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου έρχεται στον ΑΝΤ1 και φωτίζει μοναδικές ιστορίες μαζί με τους ανθρώπους που τις έζησαν. Οι πρωταγωνιστές ξεφυλλίζουν το άλμπουμ της ζωής τους. Ταξιδεύουν στις αναμνήσεις τους και μια από αυτές ζωντανεύει και πάλι σήμερα μέσα από ένα κλικ.

Ο φωτογράφος της εκπομπής, Αλέξανδρος Μαραγκός, μαζί με την ομάδα παραγωγής, «δημιουργούν» ξανά το παρελθόν. Τα πρόσωπα στήνονται και πάλι μπροστά από τον φακό. Τα ίδια ρούχα, τα ίδια αντικείμενα, τα ίδια συναισθήματα φέρνουν το χθες στο σήμερα.

Έντονα συναισθήματα συγκίνησης και νοσταλγίας έρχονται στο νέο «τρυφερό ντοκιμαντέρ» του ΑΝΤ1, «Η φωτογραφία της ζωής μου», με τη Μαριάννα Τουμασάτου.