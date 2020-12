Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ναρκωτικά στη Δυτική Αττική

Σε συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές. Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε από την αστυνομία. Η Αγία Βαρβάρα το επίκεντρο των ερευνών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από το πρωί, ευρεία Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργαία και με άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά για την αποδόμηση κυκλωμάτων διακίνησης σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε περισσότερες από 15 οικίες και χώρους, ενώ έχουν συλληφθεί 17 άτομα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν κατασχεθεί κοκαΐνη άνω του ενός κιλού, ποσότητες δισκίων ecstasy και μεγάλα χρηματικά ποσά.