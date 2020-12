Life

Ενοικιαστήριο για το... παιδικό δωμάτιο του Όζι Όσμπορν!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο δημοφιλής καλλιτέχνης για τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε και όσα... δεν έλεγε στα μέλη της οικογένειας του.

Το υπνοδωμάτιο σε κατοικία στο Μπέρμιγχαμ, στο οποίο πέρασε την παιδική του ηλικία ο Όζι Όσμπορν είναι πλέον διαθέσιμο για ενοικίαση για μια νύχτα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Άγγλος τραγουδιστής της heavy metal αποκάλυψε ότι ο άνθρωπος που κατοικεί τώρα στην οικογενειακή του κατοικία, πληρώνεται για να επιτρέπει σε ενδιαφερόμενους να κοιμούνται στο παλιό του δωμάτιο.

«Χρεώνει 400 αγγλικές λίρες τη νύχτα» δήλωσε ο Όσμπορν στο GQ όταν ρωτήθηκε για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. «Το *** σπίτι δεν άξιζε 300 λίρες! Πρέπει να κάνουν μια ακριβή επέκταση στο μπάνιο» πρόσθεσε.

«Ήταν πραγματικά περίεργο: επέστρεψα σε αυτό το σπίτι πολλά χρόνια αφ’ότου έφυγα. Όταν είστε μικροί, όλα φαίνονται τεράστια. Αλλά σε αυτό το σπίτι ήμουν εγώ, η μητέρα και ο πατέρας μου και οι πέντε αδελφές και αδελφοί μου - οκτώ σε αυτό το σπίτι. Είναι τόσο μικροσκοπικό. Όταν πήγα είπα: "Πώς το κάναμε αυτό;"»

Το σπίτι δύο υπνοδωματίων βρίσκεται στην οδό Lodge Road 14 στο Άστον του Μπέρμιγχαμ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους θαυμαστές που θέλουν να ρίξουν μια ματιά στο πώς ήταν η ζωή για τον αρχηγό του Black Sabbath προτού γίνει διάσημος.

Σε άλλο σημείο στη συνέντευξη, ο Όσμπορν θυμήθηκε ότι μεγάλωσε σε κρύο και απόμακρο περιβάλλον, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε ποτέ να μοιραστεί τα συναισθήματά του με τους γονείς του.

Όταν ρωτήθηκε αν μπόρεσε να πει στους γονείς του ότι τους αγαπούσε, απάντησε: «Όχι, ποτέ. Οι γονείς μου δεν μου είπαν ποτέ ότι με αγαπούσαν. Δεν ήταν κάτι που κάναμε στο σπίτι μας. Αν έλεγα στην αδερφή μου ότι την αγαπούσα, θα με κορόιδευαν» σημείωσε.

«Ακόμα και τώρα λέω στη μεγαλύτερη αδερφή μου ότι την αγαπώ και δεν θα μου απαντήσει ότι με αγαπά. Όταν ήμουν παιδί, ήταν ένα σημάδι αδυναμίας να λες στους γονείς σου ότι τους αγαπάς».