Ο Τσίπρας έδωσε στοιχεία για το σπίτι στο Σούνιο (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα μισθωτήρια συμβόλαια. Το σχόλιο της ΝΔ.

Tα μισθωτήρια από ενοικιαστήρια συμβόλαια εξοχικών κατοικιών που νοίκιαζε στo Σούνιο από το 2015 δημοσίευσε στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας πως σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη ποτέ δεν είχε να κρύψει τίποτα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κος Μητσοτάκης επιλέγει τη λάσπη για να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, σε μια στιγμή που αισθάνεται στριμωγμένος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιογραφικά πιστόλια αναλαμβάνουν για λογαριασμό του, δολοφονίες χαρακτήρα, με fake news που αφορούν την προσωπική μου ζωή και την οικογένειά μου.

Από τα δημοσιεύματα πως δήθεν το σπίτι που νοικιάζω στη Κυψέλη, το απέκτησα σε πλειστηριασμό από άνθρωπο που αυτοκτόνησε από τα χρέη, μέχρι την προεκλογική αθλιότητα στη Βουλή να σπιλώσει τη μνήμη του νεκρού πατέρα μου με ψέματα περί δήθεν συναναστροφής του με τη χούντα, έχουμε καταλάβει πως λειτουργεί.

Η λάσπη, η σκανδαλοθηρική φθήνια και ο λαϊκισμός, φαίνεται ότι είναι βαθιά εγγεγραμμένα στις πρακτικές του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φροντίζει να εμφανίζεται ως δήθεν εκσυγχρονιστής και θεσμικός πολιτικός.

Αυτή τη φορά για να ξεφύγει από τη δημόσια κατακραυγή για την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας, την καθημερινή εκατόμβη νεκρών και την πρωτοφανή έλλειψη ενσυναίσθησης του δράματος των πολιτών με τις φωτογραφίες της ανεμελιάς και του μοτοκρος στην Πάρνηθα, αποφάσισε να ρίξει στη μηχανή του κιμά την εξοχική κατοικία που νοικιάζω στη Λαυρεωτική, μήπως και αλλάξει την ατζέντα.

Και τα συνήθη πιστόλια πήραν φωτιά.

«Βίλα εκατομμυρίων». «Την αγόρασε». «Μετακόμισε από τη λαϊκή Κυψέλη στα Λεγραινά».

Ήταν ορισμένα από τα κατ’ εντολή δημοσιεύματα.

Για να έρθει μετά η ίδια η ΝΔ και να ζητήσει το μισθωτήριο, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για την ύπαρξή του.

Και αμέσως μετά ξανά πάλι τα εντεταλμένα πιστόλια να λένε ρητά για σχέση μου με τη διαπλοκή, για ανακατασκευή βίλας από κατασκευαστική εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, κλπ.

Απαντώ λοιπόν ευθέως, όχι στον εντολέα των δημοσιευμάτων, αλλά στον ελληνικό λαό που δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια.

Στη διαδρομή μου, σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη, ποτέ δεν είχα και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Παραθέτω λοιπόν δημόσια τα σχετικά ενοικιαστήρια συμβόλαια, των εξοχικών κατοικιών που ενοικίαζα στη περιοχή από το 2015.

Και ξεκαθαρίζω :

1) Από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 η οικογένειά μου ενοικίαζε εξοχικό σπίτι 185 τμ στη περιοχή της Λαυρεωτικής, έναντι τιμήματος 1200 ευρώ το μήνα, για τους τρείς καλοκαιρινούς μήνες της θερινής περιόδου. Και το σχετικά μισθωτήρια είναι κατατεθειμένα από το 2015 στην εφορία.

2) Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους υπέγραψα τετραετές μισθωτήριο συμφωνητικό εξοχικής κατοικίας 71 τμ στη περιοχή της Λαυρεωτικής, με αντίστοιχο εμβαδό υπόγειου και με μίσθωμα 500 ευρώ μηνιαίως για τα πρώτα τρία χρόνια και 900 ευρώ μηνιαίως για τον τέταρτο χρόνο. Η συμφωνία περιελάμβανε την προκαταβολική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των μισθωμάτων των τριών πρώτων χρόνων, η οποία και έγινε σε λογαριασμό της ALPHA BANK στις 4 Ιουλίου 2020. Το δε συμφωνητικό κατατέθηκε στην εφορία στις 2 Ιουλίου 2020.

3) Οι εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας έγιναν με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και ολοκληρώθηκε πριν ξεκινήσει η μίσθωση, στις 15 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με τα κατατεθειμένα στην εφορία σχετικά παραστατικά, τις εργασίες ανέλαβε εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, το δε κόστος των επισκευών ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Μετά από όλα αυτά και την πλήρη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση κάθε σχετικού στοιχείου, ελπίζω να τελειώσει οριστικά αυτό το καλαμπούρι της λάσπης και της συκοφαντίας.

Συστήνω δε το ίδιο να πράξει και ο κος Μητσοτάκης για τα μισθωτήρια συμβόλαια που τον αφορούν, τα έξοδα συντήρησης των δεκάδων ακινήτων που έχει στη κατοχή του και ειδικότερα για τα δάνειά του και τις σχετικές ρυθμίσεις αποπληρωμής.

ΥΓ. Στα δώδεκα και πλέον χρόνια που βρίσκομαι στη πολιτική ζωή ως αρχηγός κόμματος έχω επιλέξει να μην ασκώ τα δικαιώματα που ο νόμος μου δίνει για να προστατέψω τον εαυτό μου, ακόμη και από κακόβουλες επιθέσεις. Υπάρχουν όμως στιγμές που η σιωπή εκλαμβάνεται ως ενοχή. Για τα όσα λοιπόν είπαν και έγραψαν αυτές τις μέρες, περί σχέσης μου με τη διαπλοκή, περί αγοράς βίλας εκατομμυρίων και περί δήθεν ανακατασκευής της εξοχικής μου κατοικίας από εισηγμένη στο χρηματιστήριο κατασκευαστική εταιρία έναντι ενός εκατομμυρίου για λογαριασμό μου, θα κληθούν σύμφωνα με το νόμο να ανασκευάσουν και να αποκαταστήσουν την αλήθεια όσοι την κακοποίησαν. Αν δεν το πράξουν ως οφείλουν, θα ασκήσω τα δικαιώματα που ο νόμος ορίζει. Και θα διεκδικήσω το πόσο που δήθεν κόστισε η ανακατασκευή για να το διαθέσω στον ΕΔΟΕΑΠ, τον ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων στο χώρο της ενημέρωσης που αυτές τις μέρες δίνουν έναν δίκαιο αγώνα ενάντια στις απολύσεις που θα φέρει ο νόμος του κου Πέτσα.

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Αυτές κι αν είναι ευκαιρίες!

Ο κ. Τσίπρας ύστερα από 3 μέρες σιωπής εδέησε να μιλήσει για τη βίλα στο Σούνιο. Μας λέει λοιπόν ότι νοικιάζει ένα σπίτι 142 τετραγωνικών, σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής, σε οικόπεδο ενός στρέμματος, μπροστά στη θάλασσα με 500 ευρώ τον μήνα! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο ιδιοκτήτης ξόδεψε 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ανακαίνιση προκειμένου να “μπαίνει μέσα” ουσιαστικά με αυτό το χαμηλό ενοίκιο των πεντακοσίων ευρώ. Δηλαδή ξόδεψε 20.000 + ΦΠΑ τώρα για να εισπράξει 18.000 σε τρία χρόνια και να πληρώσει και τον ΕΝΦΙΑ. Όταν μάλιστα είχε βάλει πωλητήριο στη βίλα έναντι 1.200.000 ευρώ!

Αν τη διαπραγμάτευση για τη βίλα την είχε κάνει στις Βρυξέλλες θα είχαμε γλιτώσει και το τρίτο μνημόνιο. Ποιόν νομίζετε ότι κοροϊδεύετε κ. Τσίπρα; Αυτά τα παραμύθια δεν τα πιστεύουν ούτε οι πιο φανατικοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ».

Απάντηση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Ν.Δ.

Τώρα που διαψεύστηκε η δήθεν αγορά βίλας εκατομμυρίων, η δήθεν ανακαίνιση εκατομμυρίων, το δήθεν ανύπαρκτο ενοικιαστήριο και ό,τι άλλη συκοφαντία εκστόμισαν για να αλλάξει η ατζέντα από την δραματική αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας, τώρα που με λίγα λόγια οι συκοφάντες βουλιάζουν στη λάσπη τους, η Ν.Δ. και ο κ. Μητσοτάκης που τα ενορχήστρωσαν καθοδηγώντας τα γνωστά δημοσιογραφικά πιστόλια, ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες.

Τώρα όμως είναι η ώρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Αντί για εξυπνάδες, περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να ακολουθήσει το παράδειγμα διαφάνειας και να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του ρετιρέ στο οποίο διαμένει στο Λυκαβηττό, τα έξοδα συντήρησης των 32 ακινήτων που έχει στη κατοχή του και όλα τα στοιχεία μαζί με τις σχετικές ρυθμίσεις αποπληρωμής για τα δάνεια ύψους 1,5 εκ που είναι στο όνομά του.