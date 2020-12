Οικονομία

ΕΣΠΑ: Επιδότηση για δημιουργία e-shop

Που θα υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης.

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, αναμένεται στο τέλος της χρονιάς με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο υφυπουργός μιλώντας στον ΣΑΚΙ, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση. Υπενθύμισε, σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, ότι πρόκειται για τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», στην οποία μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Με το νέο πρόγραμμα, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης μιας λιανεμπορικής επιχείρησης, για όλη τη δαπάνη θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ και το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί γι’ αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά.