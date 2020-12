Πολιτική

“Ελπίδα”: ημερίδα για τον παιδικό καρκίνο εν μέσω πανδημίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιές επισημάνσεις έκαναν Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχηγούς κρατών, κορυφαίους επιστήμονες και διακεκριμένους ομιλητές από ολόκληρο τον κόσμο, υποδέχτηκε διαδικτυακά η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διαδικτυακής Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο «Covid19 and Childhood Cancer», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2020.

Στόχος της διεθνούς αυτής «συνάντησης κορυφής»: η πολιτική, η επιστήμη και η διπλωματία να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν μια γέφυρα συνεργασίας και προστασίας για τα παιδιά με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Στην τελετή έναρξης απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Βασίλισσα Μαξιμα της Ολλανδίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Άντρη Αναστασιάδη, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Albert Bourla, ο Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του Imperial College London Sir Magdi Yacoub και ο Καθηγητής Ογκολογίας David Khayat, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου της Γαλλίας.

Στην εισαγωγική της ομιλία η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη τόνισε:

«Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τον ρόλο της διπλωματίας της υγείας στην μάχη των παγκόσμιων απειλών. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι σαφές ότι αποτελεί κοινή ευθύνη, να βρούμε κοινές γραμμές και λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια κοινή απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η δημιουργία του Προγράμματος Αδελφοποιήσεων της «ΕΛΠΙΔΑΣ» το 2013 βασίστηκε στο όραμά μας για έναν κόσμο χωρίς σύνορα για την υγεία των παιδιών. Έναν κόσμο όχι μόνο με κοινωνική, αλλά και με επιστημονική αλληλεγγύη. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, η ΕΛΠΙΔΑ φρόντισε να περιβάλει με ένα δίχτυ προστασίας τους μικρούς ασθενείς, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες αλλά με μεγάλη ευαισθησίας απέναντι στις καθημερινές ηρωικές προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών που έπρεπε να ξεπεράσουν τα επιπλέον εμπόδια. Είμαι βέβαιη πως η σημερινή μας πρωτοβουλία θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τις ζωές χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν τη διπλή απειλή του καρκίνου και του COVID-19».

Η κ. Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε από την καρδιά της όλους τους ομιλητές, μίλησε με θέρμη για την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, την Πρώτη Κυρία της Κύπρου κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στην Α.Μ. Βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας όχι μόνο για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση, που αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για το σπουδαίο έργο και την προσφορά της στα παιδιά με καρκίνο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον χαιρετισμό της είπε ανάμεσα σε άλλα: «Καλωσορίζω αυτήν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία, με τη βεβαιότητα ότι η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των ευάλωτων παιδιών μας. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη που όλοι οφείλουμε στο πολύχρονο και συστηματικό έργο της «ΕΛΠΙΔΑΣ», και ειδικά στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, για τη στήριξη που παρέχει στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, καθώς και στις οικογένειές τους. Εδώ και τριάντα χρόνια, ο σύλλογος αυτός έχει σταθεί στο πλευρό τους, σαν μια μεγάλη οικογένεια, ενθαρρύνοντάς τους και εμπνέοντάς τους εμπιστοσύνη. Σε αυτή την κρίσιμη για την ανθρωπότητα στιγμή, η «ΕΛΠΙΔΑ» αποτελεί λαμπρό πρότυπο, το οποίο μας κάνει όλους περήφανους.

Η Βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας στον χαιρετισμό της ανέφερε πως παρά το γεγονός πως τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν πως ο COVID-19 επηρεάζει λιγότερο τα παιδιά, ωστόσο η πανδημία αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τα παιδιά με καρκίνο λόγω της μεγάλης πίεσης που δημιουργεί στα εθνικά συστήματα υγείας, της κοινωνικής απομόνωσης αλλά και της μείωσης ή και διακοπής ερευνητικών προγραμμάτων.

«Επομένως, παρά το γεγονός πως ο COVID-19 δεν αποτελεί ευθεία απειλή για τα παιδιά με καρκίνο, επηρεάζει σημαντικά το πώς νιώθει ένα παιδί και βέβαια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε τον τομέα της έρευνας και της γνώσης για να θεραπεύσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά και να βελτιώσουμε την ποιότητας της ζωής τους. Ελπίζω και πιστεύω πως η στενή συνεργασία ανάμεσα στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ στην Ελλάδα και το Princes Maxima Center στην Ολλανδία και τους συνεργάτες τους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας να βελτιώσετε τη ζωή και το μέλλον κάθε παιδιού στον κόσμο» κατέληξε στην ομιλία της η Α.Μ. Βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοβουλία σας που συμβαδίζει με την προσπάθεια της Πολιτείας να θωρακιστούν οι ευπαθείς συμπολίτες μας, παρέχοντας ειδικά στα παιδιά, θεραπευτική μέριμνα αλλά και ψυχολογική αρωγή. Η πανδημία άλλωστε απέδειξε ευρύτερα ότι όταν η κρατική φροντίδα πλαισιώνεται από την αντίστοιχη ιδιωτική, τότε το αποτέλεσμα υπέρ της υγείας μεγεθύνεται. Και το έργο της «ΕΛΠΙΔΑΣ» εδώ και τρεις δεκαετίες δείχνει ακριβώς αυτό το δρόμο: Το δρόμο της συνεργασίας και της προσφοράς. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια, στην κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και στους συνεργάτες της.

Κυρίες και Κύριοι, η πανδημία ελπίζω ότι σύντομα θα νικηθεί καθώς χάρη στη σκληρή δουλειά των ερευνητών και των επιστημόνων, απέχουμε πολύ λίγο από το εμβόλιο. Η μάχη κατά των νεοπλασιών ωστόσο θα συνεχιστεί. Με τις δημόσιες δομές ενισχυμένες, με την κλινική εμπειρία πλουσιότερη, αλλά και με τα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα από την επίπονη διαχείριση του COVID που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ένα τομέα στον οποίο επίσης η συμβολή της «ΕΛΠΙΔΑΣ» θα είναι καθοριστική. Θα αναμένω λοιπόν τα πορίσματα της ημερίδας σας, σίγουρος για την επιτυχία της».

Κάθε πρωτοβουλία εναντίον της μάστιγας του καρκίνου είναι εξ ορισμού σημαντική. Όταν, όμως, αφορά τα παιδιά γίνεται διπλά σημαντική. Το Σωματείο «Ελπίδα» πρωτοπορεί στον αγώνα που δίνουν εκατοντάδες μικροί ήρωες στην Ελλάδα και αποτελεί φάρο του αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου. pic.twitter.com/mbN1crNhjO — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 8, 2020

Σε γραπτό της μήνυμα η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay τόνισε: «Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά είναι το μέλλον του κόσμου μας. Όταν κινδυνεύει η ζωή ενός παιδιού, μας αφορά όλους. Για τα παιδιά που ήδη δίνουν μια σκληρή μάχη, η πανδημία έχει δημιουργήσει μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, γιατί το να δίνεις μια μάχη και οι πιο στενοί σου σύμμαχοι πρέπει να είναι σε απόσταση 1,5 μέτρου είναι ακόμα πιο δύσκολο Η πανδημία όμως μας έδειξε πως οι άνθρωποι βρίσκουν λύσεις στα πιο δύσκολα προβλήματα. Εβδομάδες μετά από την εμφάνιση του ιού, βρέθηκαν γενετικοί κώδικες, δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα και επιστημονικά αποτελέσματα έγιναν γνωστά. Επιστήμονες, δημιουργοί και ο ιδιωτικός τομέας έδειξαν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε χωρίς σύνορα».

Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, Άντρη Αναστασιάδη στον χαιρετισμό της σημείωσε: «Καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην κοινή μας μάχη ενάντια στον παιδικό καρκίνο, παρακολουθούμε στενά την ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης πανδημίας και τις άμεσες και έμμεσες συνέπειές της στους ασθενείς με καρκίνο. Σήμερα μπορούμε να πούμε πως υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, ότι η πανδημία θα τελειώσει, ειδικά μετά τις θετικές εξελίξεις και την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με το εμβόλιο. Δυστυχώς όμως ο παιδικός καρκίνος θα συνεχίσει να υπάρχει και για αυτό οι μικροί μας ήρωες και οι οικογένειές τους θα συνεχίσουν να χρειάζονται την υποστήριξή μας».

Αισιόδοξος για το μέλλον της έρευνας κατά του καρκίνου εμφανίστηκε ο CEO της Pfizer, Albert Bourla: «Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα την κυρία Βαρδινογιάννη. Για την αφοσίωση του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ. Η δουλειά σας χαρίζει ελπίδα στη ζωή των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Και αυτό το κάνετε όχι μόνο παρέχοντάς τους πρόσβαση στην θεραπεία, αλλά κατανοώντας, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντάς τους σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί εκτιμάμε πως αυτή η δεκαετία θα αποτελέσει μια δεκαετία ιατρικής καινοτομίας και ανακαλύψεων. Καινοτομίες που δεν θα βελτιώσουν απλά την κατάσταση των ασθενών αλλά θα μεταμορφώσουν τη ζωή τους και τις ζωές των ανθρώπων γύρω του. Στη Pfizer πιστεύουμε πως η επιστήμη θα κερδίσει τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, όπως έχει κερδίσει τις μάχες απέναντι σε πολλές ασθένειες στο παρελθόν. Νιώθω πραγματικά περήφανος που είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, σε αυτή τη σημαντική αποστολή. Όλοι μαζί προσφέρουμε θεραπεία, ελπίδα και παρηγοριά σε οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του Imperial College London Sir Magdi Yacoub ευχαρίστησε για την τιμητική συμμετοχή στη συζήτηση τονίζοντας πως το έργο της κυρίας Βαρδινογιάννη «αποτέλεσε έμπνευση για τον ίδιο» και μίλησε αναλυτικά για τις επιπτώσεις της πανδημίας στο «Magdi Yacoub Heart Foundation Aswan Heart Center», όπου αντιμετωπίζονται περιπτώσεις με καρδιαγγειακά νοσήματα, οι συνέπειες όμως της πανδημίας είναι αντίστοιχες με εκείνες στις περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο. Οι επεμβάσεις έχουν μειωθεί δραματικά λόγω των συνθηκών και πλέον αντιμετωπίζονται μόνο τα πολύ επείγοντα περιστατικά. «Παλεύουμε και εμείς από την πλευρά μας. Υπάρχει ελπίδα» τόνισε ο Sir Magdi Yacoub, ο οποίος παράλληλα σημείωσε τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής περισσότερων rapid- test και βέβαια της επιτυχίας του εμβολίου.

O Καθηγητής Ογκολογίας David Khayat, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου της Γαλλίας αναφέρθηκε από την πλευρά του στις έμμεσες συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά με καρκίνο όπως για παράδειγμα την μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος υγείας, τον μεγάλο φόρτο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τον φόβο μετάδοσης που μπορεί να κρατά κάποιους ασθενείς μακριά από τα νοσοκομεία. Υπογράμμισε όμως πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται μπροστά καθώς η μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που θα δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας δημιουργεί τον κίνδυνο να μειωθεί η χρηματοδότηση για τον καρκίνο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που δεν θα πρέπει να αφήσουμε να συμβεί.

Συντονιστής του πρώτου μέρους της εκδήλωσης ήταν ο Διευθυντής της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Αλέξης Παπαχελάς, ο οποίος στο κλείσιμο της συζήτησης σημείωσε πως «η πανδημία θα τελειώσει, ο καρκίνος όμως θα παραμείνει και μετά την πανδημία, και ειδικά σε ό, τι αφορά τον παιδικό καρκίνο, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Ενισχύοντας την διπλωματία της υγείας

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στον σημαντικό ρόλο της «Διπλωματίας της Υγείας» στην εποχή της πανδημίας. Το πάνελ αποτελούνταν από: τον Υπ. Εξωτερικών Νίκο Δένδια, τον Υπ. Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον Καθηγητή και Πρύτανη του ΕΚΠΑ Μελέτιο- Αθανάσιο Δημόπουλο, τον Πρέσβη των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt, τον Πρέσβη του Καναδά Mark Allen, την Πρέσβη της Ολλανδίας Stella Ronner – Grubacic και τον Κοινό Διοικητή των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Π.&Α. Κυριακού» Εμμανουήλ Παπασάββα.

Τη σημασία της Διπλωματίας της Υγείας τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας: «Στην εποχή της πανδημίας, μια εποχή φόβου και αποκλεισμού, η διπλωματία της υγείας έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε επιστήμονες από διαφορετικές χώρες και ηπείρους έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική. Το ίδιο ισχύει και για την επικοινωνία ανάμεσα στις χώρες με στόχο την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν λάβει αποφάσεις για μια κοινή απάντηση απέναντι στον COVID-19. Καθώς όλοι ελπίζουμε πως πλησιάζουμε προς τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου, η διπλωματία της υγείας θα παίξει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των συστημάτων υγείας και στο μέλλον».

O Βασίλης Κικίλιας, από την πλευρά του τόνισε τη σημασία να προστατευθούν με κάθε τρόπο τα παιδιά με καρκίνο μέσα στις συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία: «Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ έχει αποδείξει με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, την τεράστια προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, στα παιδιά μας που έχουν ανάγκη. Έχει αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά, έχει αγκαλιάσει τις οικογένειές τους, έχει αγκαλιάσει τους μικρούς μας γλυκούς φίλους, στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να τα καταφέρουν, στην δύναμη που δείχνουν για ζωή. Μέσα σε αυτήν την τεράστια πανδημία, τεράστια κρίση της παγκόσμιας υγείας, έχει συνεισφέρει ακόμα πιο πολύ στην ενημέρωση, την προσπάθεια και την θεραπεία αυτών των παιδιών. Ειδικά αυτών των παιδιών που έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες αυτές θεραπείες, πρέπει να τα προσέξουμε, να τα περιφρουρήσουμε, πρέπει τα παιδιά αυτά να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, πρέπει να έχουν κανόνες υγιεινής και δημόσιας υγείας. Πρέπει όλοι μαζί να συντελέσουμε στο να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη κρίση δυνατοί, ισχυροί, και προστατεύοντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ειδικά τα νέα παιδιά, ειδικά τις ευάλωτες ομάδες».

Για τον σημαντικό ρόλο της έρευνας που πραγματοποιεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα από τις εποικοδομητικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, στην μάχη κατά του COVID-19, μίλησε ο Πρύτανης Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος. «Αυτό είναι το Πανεπιστήμιο που θέλουμε: ένα Πανεπιστήμιο που «χτίζει γέφυρες», χρησιμοποιώντας ως όχημα τη γνώση και τη διεθνή συνεργασία» κατέληξε ο κ. Δημόπουλος.

Αμέσως μετά ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στους Πρέσβεις των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ολλανδίας.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt τόνισε τη σημασία της διπλωματίας της υγείας, αναφέροντας το παράδειγμα της Pfizer: «Όταν με την κυρία Βαρδινογιάννη βραβεύσαμε τον CEO της Pfizer, πριν από έναν χρόνο, δεν φανταζόμασταν τι θα ακολουθήσει. Το θέμα του εμβολίου αποτελεί όμως ένα λαμπρό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας: Μια αμερικάνικη εταιρεία, η Pfizer, με επικεφαλής έναν Έλληνα από την Θεσσαλονίκη, τον Albert Bourla, και με τη συνεργασία μιας γερμανικής εταιρείας, με ιδιοκτήτες ένα ζευγάρι μεταναστών, έκανε τόσο μεγάλη πρόοδο με το θέμα του εμβολίου».

Ο Πρέσβης του Καναδά Mark Allen από την πλευρά του τόνισε πως τόσο σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου οι ανακαλύψεις της επιστήμης παίζουν σπουδαίο ρόλο. «Η επιστημονική γνώση δεν γνωρίζει σύνορα και η διπλωματία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο να διαδοθεί ακόμα περισσότερο δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς για τη διπλωματία της υγείας».

Η Πρέσβης της Ολλανδίας Stella Ronner – Grubacic επισήμανε πως έχει παρατηρήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά για συνεργασία με την Ολλανδία, σε πάρα πολλούς τομείς. «Μας έχει ζητηθεί να μοιραστούμε γνώση, τεχνολογία και καινοτομίες, κάτι που το θέλουμε και εμείς. Εμείς στην Ολλανδία εφαρμόζουμε κάτι που το ονομάζουμε «τριπλό έλικα». Δηλαδή πετυχαίνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα όταν επιτυγχάνουμε συνεργασία ανάμεσα στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και την έρευνα, δηλαδή τα πανεπιστήμια», ενώ παράλληλα η Πρέσβης Ronner – Grubacic ανέφερε το παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» και το Ογκολογικό Παιδιατρικό Κέντρο «Princess Maxima» της Ολλανδίας.

Ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Π.&Α. Κυριακού» Εμμανουήλ Παπασάββας τόνισε πως «είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην περίοδο της πανδημίας» και πως η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντικό όπλο στην μάχη κατά του παιδικού καρκίνου.

Ο συντονιστής της δεύτερης ενότητας Καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου ΕλλάδοςΠαναγιώτης Μπεχράκης, αναφερόμενος στην πανδημία, τόνισε πως δεν είναι απλά μια απειλή της δημόσιας υγείας «αλλά ένας πραγματικός πόλεμος, και όπως κάθε πόλεμος το ζήτημα είναι πολιτικό. Η επιστήμη δεν διαθέτει όλα τα όπλα για να τον αντιμετωπίσει».

Πανδημία Covid-19: Καρκίνος και παιδιά

Στην τρίτη ενότητα της Συζήτησης κορυφαίοι επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο αντάλλαξαν εμπειρίες και γνώσεις γύρω από το ευαίσθητο θέμα του παιδικού καρκίνου στην εποχή της πανδημίας.

Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά του Covid-19 Σωτήρης Τσιόδρας o οποίος έκλεισε και την εκδήλωση με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις του. Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε πως το «σύστημα υγείας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά από τον Μάρτιο ένα τεράστιο φορτίο» και πως έχουμε διαπιστώσει «τι είναι ικανός να κάνει αυτός ο ιός στον ανθρώπινο οργανισμό μέσα σε λίγες μόνο ημέρες». Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε αναλυτικά στις συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο για τα οποία τόνισε πως συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.