Υγεία - Περιβάλλον

Πρεζεράκος: Διαφορετικά τα Χριστούγεννα, αλλά βλέπουμε “φως στο τούνελ”

Ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας κάλεσε τους πολίτες να «κλείσουν τα αυτιά τους σε κάθε παραπληροφόρηση».

Τα πράγματα ήδη άρχισαν να βελτιώνονται, διότι τα όπλα της δημόσιας υγείας όσο και αν δείχνουν απλά είναι πολύ δυνατά και πάρα πολύ αποτελεσματικά, (αποστάσεις, υγιεινή χεριών, μάσκες), τόνισε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, που συμμετείχε στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργού Υγείας για την πανδημία.

Συνέστησε λίγο ακόμα υπομονή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει μείνει λίγο διάστημα» και «πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε μέχρι σήμερα». Σημείωσε ότι τα Χριστούγεννα θα τα γιορτάσουμε διαφορετικά αλλά «ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται το φως στο τούνελ, που είναι οι εμβολιασμοί». Επικαλέστηκε μάλιστα τον κ. Τσιόδρα λέγοντας: «όπως θα έλεγε και ο κ. Τσιόδρας το θέμα δεν είναι να αγκαλιάσει ο παππούς και η γιαγιά το εγγόνι, το θέμα είναι να αγκαλιάσει με ασφάλεια ο παππούς και η γιαγιά το εγγόνι τους».

Οι Έλληνες τα έχουν καταφέρει

Οι Έλληνες πολίτες παρά την δύσκολη φάση, τα έχουν καταφέρει», είπε ο κ. Πρεζεράκος, τονίζοντας ότι αυτό προκύπτει και από την συγκριτική αξιολόγηση με άλλα κράτη ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όλοι μαζί συντεταγμένα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον ένα και μοναδικό εχθρό και έκανε έκκληση «να κλείσουμε τα αυτιά μας σε ό,ποια παραπληροφόρηση υπάρχει, ειδικά αυτή τι στιγμή που είμαστε σε δύσκολη φάση της πανδημίας».

Διευκρίνισε ότι με τον όρο δημόσια υγεία εννοούμε το σύνολο όλων των ενεργειών και παρεμβάσεων που γίνονται με ευθύνη της πολιτεία «προκείμενου να προλάβουμε τη νόσο και να προστατεύσουμε και προάγουμε την υγεία των πολιτών». Επίσης, είπε, ο ισχυρότερος παράγοντας που επηρεάζει την υγεία των πολιτών, κατά 40% είναι η συμπεριφορά των ατόμων.

Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν 10 μήνες τώρα, επισημαίνοντας ότι λειτούργησαν τα πάντα υπό την καθοδήγηση 31 ειδικών. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 141 συνεδριάσεις της επιτροπής εμπειρογνώμων με μέση διάρκεια τις 3,5 με 4 ώρες. Είτε ομόφωνα, είτε πλειοψηφικά, όπως είπε, η επιτροπή κατέληγε σε εισήγηση προς την πολική ηγεσία για να ληφθούν οι αποφάσεις.

Αύξηση των ελέγχων

Μίλησε επίσης για αύξηση των ελέγχων που από 200 που ξεκίνησαν «έφτασαν σε διάστημα λίγων μηνών να αγγίξουν τις 27.500 σε ημερήσια βάση», τονίζοντας ότι η στρατηγική των testing αναβαθμίζεται. Σχετικά με τον αριθμό των τεστ που γίνονται είπε ότι «ανάλογα με τις ανάγκες διαμορφώνονται και οι έλεγχοι και δεν είναι λίγο ότι έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό, να ανταποκρινόμαστε δηλαδή, επαρκώς στις ανάγκες». Είπε επίσης ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι όσο περισσότερα τεστ γίνονται τόσο καλύτερα είναι, τονίζοντας ότι «και σε αυτό ανταποκρινόμαστε ήδη και το βελτιώνουμε συνεχώς με την αύξηση των ελέγχων».

Ο κ. Πρεζεράκος, πρόσθεσε ότι στο οπλοστάσιο των testing έχουν προστεθεί και τα rapid test, λέγοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για τα τεστ ταχείας δοκιμασίας. Σημείωσε ότι η είσοδος των rapid test δοκιμάστηκε με κάθε τρόπο και αυτό, όπως είπε, σημαίνει ότι οι επιστήμονες αρχικά υπέδειξαν ότι θα πρέπει να επιβεβαιώνονται τα θετικά τεστ με μοριακό έλεγχο και στη συνέχεια, αφού φάνηκε η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους, αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται μοριακός έλεγχος. «Αυτές οι συνεχείς αλλαγές είχαν ως συνέπεια την ελαφριά μείωση του αριθμού των τεστ. Παρόλα αυτά ήδη έχει αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός τους και μείωση παρατηρείται το Σαββατοκύριακο κάτι που είναι λογικό».

Σχετικά με την συνταγογράφηση των τεστ είπε ότι οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει τα κριτήρια που κάποιος πρέπει να ελεγχθεί και η πολιτεία έχει εξασφαλίσει την κάλυψη 100% όλων αυτών των περιπτώσεων. Αν ωστόσο, πρόσθεσε, ο πολίτης κρίνει ότι θέλει να κάνει περισσότερα τεστ, είναι θέμα δικό του και υπάρχει και αυτή η διαθεσιμότητα. «Άρα λοιπόν η συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ δεν θα βοηθούσε κανέναν και πιθανώς να εκτιθέμεθα και ως πολιτεία στην μη ανταπόκριση ικανοποίησης των αιτημάτων αυτών που έχει προσδιορίσει η επιτροπή επιστημόνων».