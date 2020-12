Τεχνολογία - Επιστήμη

Κόκκινος ουρανός: το φαινόμενο που ξεσήκωσε το Twitter (εικόνες)

Ο ουρανός “βάφτηκε” κόκκινος, τραβώντας τα βλέμματα αλλά και τα… φλας των χρηστών του διαδικτύου!

Άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης είναι αυξημένες, ενώ η ορατότητα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Σε πολλές, μάλιστα, περιοχές, κυρίως στην Αττική, ο ουρανός “βάφτηκε” κόκκινος, τραβώντας τα βλέμματα αλλά και τα… φλας!

Αμέτρητες είναι οι φωτογραφίες που κατακλύζουν τα social media και ιδιαίτερα το Twitter, όπου τα σχόλια των χρηστών είναι πολλά.

Άλλοι μιλούν για ένα… μήνυμα εξ ουρανού και άλλοι σπεύδουν να συνδυάσουν το φαινόμενο με τα δεινά που βιώνει ο πλανήτης το 2020.

Δείτε φωτογραφίες από αναρτήσεις στο Twitter: