Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Ιατρείο Ψυχικής Υγείας για τη στήριξη ευάλωτων συνανθρώπων μας

Ο Δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει έμπρακτα τη σημασία και τον κεντρικό ρόλο της προάσπισης της ψυχικής υγείας για την εξασφάλιση και θωράκιση της ποιότητας ζωής.

Μια πρότυπη κοινωνική δομή που παρέχει ψυχολογική αλλά και ψυχιατρική στήριξη στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων, υπογραμμίζοντας έτσι έμπρακτα τη σημασία και τον κεντρικό ρόλο της προάσπισης της ψυχικής υγείας για την εξασφάλιση και θωράκιση της ποιότητας της ζωής τους, ιδιαίτερα αυτή την πολύ δύσκολη για όλους, περίοδο.

Πρόκειται για το Κοινωνικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, το οποίο στελεχώθηκε με δύο ψυχιάτρους και τέσσερις ψυχολόγους, για να προσφέρει μία ακόμη πολύτιμη υπηρεσία στις κοινωνικές ομάδες που στηρίζει το Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ψυχική υγεία των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες επιδεινώθηκε σημαντικά και ταχύτατα λόγω της υγειονομικής κρίσης αλλά και των οικονομικών συνεπειών της. Κι αυτό, γιατί η απώλεια εργασίας ή εισοδήματος, το οικονομικό αδιέξοδο, το κλείσιμο των σχολείων, ο φόβος της προσβολής από τον ιό, η ρευστότητα της επόμενης μέρας κ.α. έχουν ενισχύσει ραγδαία την ανασφάλεια, την αγωνία, την αβεβαιότητα και το άγχος, μεγενθύνοντας κάθε δυσκολία.

Η σύγχρονη αυτή δομή του Δήμου Αθηναίων έρχεται να στηρίξει στην πράξη αυτές τις ομάδες. Τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από την πολυετή οικονομική κρίση, αλλά και εκείνους που νιώθουν μόνοι και αποκλεισμένοι.

Οι ωφελούμενοι του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που αισθάνονται ότι το έχουν ανάγκη, θα μπορούν εκτός από ατομικές συνεδρίες, που θα πραγματοποιούνται στον πλήρως ανακαινισμένο, φιλόξενο χώρο του ιατρείου (Πειραιώς 35) κατόπιν ραντεβού, να λαμβάνουν πολύτιμες υπηρεσίες ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης, τόσο τηλεφωνικά, όσο και διαδικτυακά.

Η πολυεπίπεδη στήριξη στους ανθρώπους της πόλης θα συνεχιστεί, με αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η δημιουργία του ιατρείου έγινε πραγματικότητα χάρη σε πολύτιμες χορηγίες, ενώ οι ωφελούμενοι του Κ.Υ.Α.Δ.Α. θα λαμβάνουν δωρεάν τις νέες υπηρεσίες.

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο 210-5246515 (επιλογή 3).