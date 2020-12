Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: πρεμιέρα για την υποβολή αιτήσεων

Επιδοτήσεις έως 95% για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οι πέντε κατηγορίες κινήτρων και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων.

Πρεμιέρα σήμερα από την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά για το πρόγραμμα επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», προϋπολογισμού 896,7 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Οι εργασίες που επιχορηγούνται και υποδεικνύονται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές είναι:

Τα κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός Η θερμομόνωση Τα συστήματα θέρμανσης - ψύξης Τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης Φωτοβολταϊκό σύστημα Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος Συσκευές διαχείρισης ενέργειας Αναβάθμιση φωτισμού (πολυκατοικίες) Αναβάθμιση ανελκυστήρα (πολυκατοικίες).

Κίνητρα

Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου

Παρέχεται επιχορήγηση και για τις 5 κατηγορίες Ωφελούμενων του Προγράμματος:

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων:

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020

Αττικής 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

Θεσσαλίας: 20.01.2021

Πολυκατοικίες 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια

Για γενικές πληροφορίες - ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του προγράμματος:

Τηλέφωνο: 210 6241829

Ώρες λειτουργίας 07:00 - 21:00, Δευτέρα = Παρασκευή

E-mail: support exoikonomo2020.gr

Φάμελλος: Το «ανακάτεμα» των Περιφερειών δεν είναι λύση Σε δήλωση για την έναρξη του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» προχώρησε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλος. Ειδικότερα: Αδιαφορώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δικαιούχοι και μηχανικοί, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Αυτό, ενώ ο οδηγός λειτουργίας της πλατφόρμας, παρά τις υπουργικές εξαγγελίες, ανέβηκε με καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μόλις την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Φαίνεται ακόμη ότι στο ΥΠΕΝ στο υπουργείο έχουν κοντή μνήμη καθώς άλλαξαν την Περιφέρεια εκκίνησης, μετακινώντας την Κρήτη και φέρνοντας μπροστά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Φαίνεται πως οι καταστροφές από την επέλαση του Ιανού «εξαφανίστηκαν» μετά την απομάκρυνση των τηλεοπτικών συνεργείων και η πανδημία και οι περιορισμοί μετακίνησης δεν περιλαμβάνουν αυτές τις Περιφέρειες. Επειδή όμως εμείς πιστεύουμε στην ουσία του προγράμματος που βοηθά στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στη μόχλευση της οικονομίας, λυπόμαστε που το ΥΠΕΝ, για ακόμα μια φορά, κλείνει τα μάτια και τα αυτιά στα αιτήματα του τεχνικού κλάδου, αφού το «ανακάτεμα» των Περιφερειών για την έναρξη του Προγράμματος δε συνιστά φυσικά λύση. Σήμερα, λόγω της πανδημίας και τοπικών φυσικών καταστροφών, οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να ετοιμάσουν ολοκληρωμένες αιτήσεις και το ΥΠΕΝ επιμένει να τους αγνοεί. Ευχόμαστε δύναμη στους μηχανικούς που δουλεύουν υπό ιδιαιτέρως αντίξοες συνθήκες προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και καλούμε το ΥΠΕΝ, έστω και την τελευταία στιγμή, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη του Προγράμματος με βάση τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της πανδημίας.